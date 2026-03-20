Milli basketbolcunun bayram seçimi kalpleri ısıttı! "Önce namaz sonra aile ziyareti!"

KARİYERİMDE FENERBAHÇE'NİN YERİ HEP FARKLI OLACAK



NBA'e gitmeyecek kadar Fenerbahçe'ye bağlı mısınız?

Fenerbahçe benim için sadece oynadığım bir kulüp değil, gerçekten büyük bir aile. Bu formayı giymek ve bu taraftarın önünde oynamak her basketbolcu için çok özel ama benim için ayrı bir anlamı var. Fenerbahçe taraftarının sevgisini ve desteğini her maç hissediyorum. Kariyerimde ne olursa olsun Fenerbahçe'nin yeri her zaman çok farklı olacak. Bu kulüp bana çok şey kattı ve ben de sahada elimden gelen her şeyi vererek buna karşılık vermek istiyorum.



HAYALLERİNİZ İÇİN ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMEYİN



Bugünün çocuklarına ve gençlerine bayramın anlamı hakkında ne söylemek istersiniz?

Bayramlar, paylaşmanın ve birlikte olmanın en güzel zamanları. Büyüklerimizi ziyaret etmek, sevdiklerimizle vakit geçirmek çok değerli. Aynı zamanda spor yapan gençlere de şunu söylemek isterim: Hayalleriniz için çalışmaktan vazgeçmeyin.

BAYRAMI SAHADA GEÇİRECEĞİM



Basketbolcu olduktan sonra bayramlar sizin için nasıl değişti?

Profesyonel sporcu olunca bazen bayramları sahada geçirmek gerekiyor. Bu bayramın ilk günü Milano'ya karşı çok önemli bir EuroLeague maçımız var. Üçüncü gün de Safiport Erokspor ile oynayacağız. O yüzden bayramı biraz sahada yaşayacağız diyebilirim. Ama taraftarımıza bayram hediyesi vermek de bizim için ayrı bir motiva