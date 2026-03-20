Milli basketbolcunun bayram seçimi kalpleri ısıttı! "Önce namaz sonra aile ziyareti!"

Son yılların en çok konuşulan sporcularından milli basketbolcu Tarık Biberovic, bayrama özel GÜNAYDIN'a röportaj verdi. "Bayramın en güzel duygusu tüm aile birlikte olmak" diyen Biberovic, şöyle devam etti: "Evdeki bayram heyecanını çok önemsiyorum. Bayram namazına gitmek, ailece bir araya gelmek, bayramlaşmak ve büyükleri ziyaret etmek benim için çok özel anlardır. Bayram; birlik-beraberlik demektir"

Giriş Tarihi: 20.03.2026 06:04 Güncelleme Tarihi: 20.03.2026 06:06
Basketbolcu Tarık Biberovic, yalnızca yeteneğiyle değil disiplini, mücadelesi ve karakteriyle de son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri. Fenerbahçe Beko formasıyla sergilediği performans ve Milli Takım sorumluluğunu taşımanın bilinciyle, genç yaşına rağmen büyük bir hikâyenin başrolünde yer alıyor. Çocukluk hayallerinden EuroLeague sahnesine uzanan yolculukta Biberovic, hem kendi sınırlarını zorluyor hem yeni nesle ilham veriyor. Ünlü basketbolcu, kariyer yolculuğunu, aile yaşantısını ve bayramları nasıl kutladıklarını anlattı.

Aile sizin için ne ifade ediyor?
Aile benim için en büyük destek demek. Zor zamanlarda da güzel zamanlarda da her zaman yanımdalar. Bu noktaya gelmemde onların emeği çok büyük.
Çocukluğunuzdaki bayram sabahlarını hatırladığınızda aklınıza gelen ilk görüntü nedir?
Sabah erken kalkıp evdeki o bayram heyecanını hatırlıyorum. Ailece bir araya gelmek, bayramlaşmak ve büyükleri ziyaret etmek benim için çok özel anılardı.

Eski bayramlarda sizi en çok heyecanlandıran şey neydi?
Çocukken bayram harçlığı çok heyecan verirdi ama aslında en güzel tarafı bütün ailenin bir araya gelmesiydi.
Küçükken bayram namazı ve sonrasında aile büyüklerini ziyaret etmek nasıl bir gelenekti?
Bizim ailede bu çok önemli bir gelenekti. Sabah bayram namazından sonra büyükleri ziyaret eder, ellerini öperdik. O birliktelik bayramın en güzel taraflarından biri.

Eski bayramlarla bugünkü bayramları karşılaştırdığınızda en büyük fark nedir?
Eskiden insanlar daha çok bir araya gelirdi diye düşünüyorum. Ama bayramların anlamı hâlâ aynı: Birlik ve beraberlik.
Ailenizle unutamadığınız bir bayram anınız var mı?
Çocukken bütün ailenin bir araya geldiği kalabalık bayram sofraları benim için unutulmaz. O anların değeri büyüdükçe daha iyi anlaşılıyor.

GENÇLERE ÖRNEK OLABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ
Son yılların en çok konuşulan basketbolcususunuz. Çocukken sokakta basketbol oynayan o Tarık Biberovic, bu günlere geleceğini tahmin ediyor muydu?
Çocukken sokakta arkadaşlarımla basketbol oynarken tek düşündüğüm şey oyundan keyif almaktı. Tabii ki hayalim profesyonel olmaktı ama bugün Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün formasını giymek gerçekten hayal bile edemeyeceğim kadar büyük bir şeydi. O günlerden bugüne gelmek çok gurur verici.

Basketbola olan yeteneğinizi ilk kim keşfetti?
Ailem spora yönelmemde çok önemli bir rol oynadı. Ama basketbola daha ciddi şekilde yönelmemi sağlayan şey altyapıdaki antrenörlerimin bana olan güveniydi. Onların desteği ve yönlendirmesi olmasa belki bugün burada olmazdım.
Fenerbahçe'ye tutkuyla bağlı olduğunuzu biliyoruz. Peki Milli formayı giyince ne hissettiniz?
Fenerbahçe forması benim için çok özel ama Milli Takım forması giydiğinizde hissettiğiniz duygu bambaşka. Bir ülkeyi temsil ediyorsunuz ve milyonlarca insanın gururu olma sorumluluğu var. Hem Fenerbahçe Beko'da hem de Milli Takım'da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

Göz önünde ünlü bir sporcu olmak hayatınızda neler değiştirdi?
Aslında hayatımın merkezinde yine basketbol var. Ama insanlar sizi tanıyınca sorumluluğunuz artıyor. Özellikle gençlere örnek olmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
Bir günlük rutininizi anlatır mısınız?
Genelde günüm tamamen antrenman ve hazırlıkla geçiyor. Sabah erken kalkıp antrenmana gidiyorum, ardından kondisyon ve bireysel çalışmalar oluyor. Günün geri kalanında dinlenmeye ve vücudumu bir sonraki maça hazır tutmaya çalışıyorum.

KENDİ OYUNUMLA VAR OLMAK İSTERİM
Sarı-lacivertlilerin unutulmaz basketbolcularından Bogdan Bogdanovic'e benzetilmeniz size ne hissettiriyor?
Bogdan Bogdanovic, Fenerbahçe Basketbol tarihinin çok önemli oyuncularından biri. Onun gibi büyük bir oyuncuya benzetilmek güzel bir şey ama ben kendi oyunumla Fenerbahçe taraftarına güzel anılar yaşatmak istiyorum.


MAÇA ÇIKMADAN ÖNCE MÜZİK DİNLERİM

Sporcu olarak hayatınızda olmazsa olmazlar nelerdir?
Disiplin, düzenli çalışma ve doğru beslenme en önemli şeyler. Bunun yanında mental olarak da güçlü kalmak gerekiyor. Büyük hedefleriniz varsa her gün kendinizi geliştirmek zorundasınız.
Maça çıkmadan önce mutlaka yaptığınız bir şey var mı?
Maça çıkmadan önce genelde sakin kalmaya çalışırım. Biraz müzik dinlemek ve maçı kafamda canlandırmak bana iyi geliyor. O an tamamen oyuna odaklanabiliyorum.


AYNI SOFRADA OTURMAK EN GÜZEL GELENEĞİMİZ

Bayramlarda en sevdiğiniz yemek ya da tatlı hangisi?
Bayramlarda özellikle ev yapımı tatlıları çok seviyorum. Ailece aynı sofrada oturmak zaten en güzel bayram geleneğimiz.
Küçükken bayram harçlıklarıyla ne yapardınız?
Genelde biriktirmeye çalışırdım ama bazen sevdiğim küçük şeyler alırdım. O küçük şeyler bile çocukken çok büyük mutluluk verirdi.


KARİYERİMDE FENERBAHÇE'NİN YERİ HEP FARKLI OLACAK

NBA'e gitmeyecek kadar Fenerbahçe'ye bağlı mısınız?
Fenerbahçe benim için sadece oynadığım bir kulüp değil, gerçekten büyük bir aile. Bu formayı giymek ve bu taraftarın önünde oynamak her basketbolcu için çok özel ama benim için ayrı bir anlamı var. Fenerbahçe taraftarının sevgisini ve desteğini her maç hissediyorum. Kariyerimde ne olursa olsun Fenerbahçe'nin yeri her zaman çok farklı olacak. Bu kulüp bana çok şey kattı ve ben de sahada elimden gelen her şeyi vererek buna karşılık vermek istiyorum.


HAYALLERİNİZ İÇİN ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMEYİN

Bugünün çocuklarına ve gençlerine bayramın anlamı hakkında ne söylemek istersiniz?
Bayramlar, paylaşmanın ve birlikte olmanın en güzel zamanları. Büyüklerimizi ziyaret etmek, sevdiklerimizle vakit geçirmek çok değerli. Aynı zamanda spor yapan gençlere de şunu söylemek isterim: Hayalleriniz için çalışmaktan vazgeçmeyin.

BAYRAMI SAHADA GEÇİRECEĞİM

Basketbolcu olduktan sonra bayramlar sizin için nasıl değişti?
Profesyonel sporcu olunca bazen bayramları sahada geçirmek gerekiyor. Bu bayramın ilk günü Milano'ya karşı çok önemli bir EuroLeague maçımız var. Üçüncü gün de Safiport Erokspor ile oynayacağız. O yüzden bayramı biraz sahada yaşayacağız diyebilirim. Ama taraftarımıza bayram hediyesi vermek de bizim için ayrı bir motiva