Milli futbolcu Berke Özer’den ilk aşk paylaşımı geldi!

Kariyerine genç yaşta adım atan Berke Özer, Türkiye futbolunun parlayan kalecilerinden biri olarak kısa sürede dikkat çekti. Altyapıdan yükselip profesyonel arenaya adım atan Özer, milli takımdaki başarılı performansıyla da adını duyurdu. Futbolun dışında da yeni bir döneme giren Özer, aşk hayatında da yeni bir sayfa açtı. Milli kalecinin kalbini ünlü Fransız model Gloria Dinov'a kaptırdığı öğrenildi. Çiftin birlikteliği, Dinov'un sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Paylaşımlarda Özer'in dövmeleri dikkat çekerken, ikilinin birbirlerini sosyal medyada takip ettiği de görüldü. Özer, geçmişte yaptığı açıklamalarda sakin ve samimi bir ilişki istediğini belirtmişti: 'Artık şovsuz, sessiz bir aşk istiyorum. Geleyim eve, mumlar yakılsın. Evlilik hayalim bu.' BUGÜN YENİ PAYLAŞIM YAPILDI Ünlü kalecinin birlikteliğinin ortaya çıkması sonrası sevgilisi Gloria Dinov bugün paylaşımlarına bir yenisini ekledi. SEVGİLİSİNİ ELLERİYLE BESLEDİ Ünlü futbolcunun sevgilisi yeni paylaşımında sevgilisini elleriyle besledi. 'HANIM ELMA SOYUP BIÇAĞIN UCUYLA BANA YEDİRSİN' SÖZÜNÜ HATIRLATAN O POZ! Ünlü çiftin paylaştığı poz, Berke Özer'in, 'Hanım elma soyup bıçağın ucuyla bana yedirsin, böyle bir aşk istiyorum' sözlerini hatırlattı. İŞTE O PAYLAŞIM! Fransız model Gloria Dinov, Berke Özer'e bıçağın ucuyla elma yedirdiği bir fotoğraf paylaştı. O anlara ise beğeni yağdı. PEKİ DİĞER ÜNLÜ FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİNİ VE EŞLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? OZAN TUFAN Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan, bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla dikkatleri çekti. 2021 yılında Rojin Tufan ile evlenen başarılı futbolcu, bir yıl sonra oğulları Aren Kuzey'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Eşinin aksine sosyal medya hesabında bir hayli aktif olan Rojin Tufan, son olarak katıldığı bir programda kıskançlık üzerine yaptığı açıklamalar gündeme geldi. Tufan sunucunun sorduğu, 'Ozan Tufan, karşı cinsten gelen iltifatları gülerek karşılayabilir mi?' sorusuna adeta gözdağı vererek şunları söyledi: 'Hayır, karşılayamaz. Ozan, eminim ki o an kendine hakim olamaz güler. Bu, son gülüşü olur.' Rojin Tufan'ın sözleri kullanıcılar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, 'Kıskançlıkta zirve yaptı' yorumlarını da beraberinde getirdi. VİCTOR OSİMHEN 2024 yılında Galatasaray kadrosuna katılan 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, kısa sürede sarı-kırmızılı tribünlerin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi, mücadeleci yapısı ve attığı kritik gollerle adından sıkça söz ettiren Osimhen, performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu. Yıldız oyuncu aynı zamanda sadece sahadaki oyunuyla değil, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. 2018 yılından bu yana model ve sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile birlikte olan Osimhen, zaman zaman sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ladewig'in sade ve duru güzelliği ise takipçilerinden yoğun beğeni topluyor. DRİES MERTENS Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Dries Mertens eşi Katrin Kerkhofs, oğlu Ciro ve birkaç ay önce dünyaya gelen minik kızları Lulu dünya turuna çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarların 'efsane yenge' diye andığı Katrin, uzun süredir hayalini kurduğu yolculuğu sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarına haberi verdi. 'İLK DURAK BALİ' Enerjisi, samimiyeti ve paylaşımlarıyla Galatasaray camiası tarafından hala büyük bir sevgiyle takip edilen Katrin, turdan ilk kareleri Instagram'da paylaştı. Katrin Kerkhofs yayınladığı karelere ise, 'Uzun zamandır hayal ettiğimiz dünya gezimiz sonunda başladı ilk durak Bali. İki minikle dünyanın öbür ucuna giderken inişli çıkışlı bir kaç gün batımından sonra ilk gün batımımızla ödüllendirildik' notunu düştü. Eski yengenin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, Türk futbolseverlerden de birçok yorum geldi. NECİP UYSAL Yeşil sahalarda 25 yıldır forma giren uysal Necip Uysal, kariyerine sayısız başarı sığdırarak hem kulübün hem de taraftarlarının gönlünde özel bir yer edindi. Futbolculuk kariyerinin yanı sıra ailesiyle de mutluluğu yakalayan Uysal, 2021 yılında Nur Uysal ile evlendi ve 2023 yılında ise illk çocukları Duru dünyaya geldi. Babalık duygusunu ilk kez tadan yıldız futbolcu kısa bir aradan sonra yeniden müjdeli haberi paylaştı. Instagram hesabında paylaşım yapan Necip Uysal, eşi Nur Uysal'la birlikte 2. bebeklerini beklediklerini açıkladı. Uysal paylaşımına 'Ailemiz büyüyor' notunu düşereken, başarılı futbolcuya çok sayıda tebrik mesajı geldi. CENK ÖZKAÇAR İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giyen başarılı savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, uzun süredir birlikte olduğu Hira Nur Kasatura ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü, İstanbul'un tarihi ve görkemli mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti. Düzenlenen törende romantik anlar yaşanırken, geceye spor ve iş dünyasından birçok davetli katıldı. Cenk Özkaçar ve Hira Nur Kasatura'nın bu özel gününden paylaşılan kareler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri, genç çifte mutluluk dileklerinde bulundu. MARİO LEMİNA 2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı. Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti. Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı. Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti. SAMET AKAYDIN Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı. Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlandı. BATUHAN KÖR 2020 Türkiye güzeli ve oyuncu olan Elif Yılmaz, 4 yıldır Trabzonspor'un eski futbolcusu Batuhan Kör'le aşk yaşıyordu. Uzun süredir birlikte olan ikili, mutluluklarını evlilikle taçlandırdı. Çift, Bursa'da yapılan düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Doğa içinde, sade ama zarif bir konseptte düzenlenen düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakınları ve arkadaşlarından oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Elif Yılmaz ve Batuhan Kör'e takipçilerinden birçok tebrik mesajı geldi. BARIŞ TELLİ Ampute Milli Takımı'nın efsane ismi Barış Telli, hayatındaki en özel adımlardan birini attı. Mücadelesiyle sadece sahalarda değil, yaşamın her alanında ilham kaynağı olan Telli, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Rümeysa Çelik ile evlendi. Çift, 2023 yılında aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmış, ilişkilerini resmiyete dökmek için ilk adımı atmıştı. Dün ise yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla sade ama anlamlı bir düğünle mutluluklarını taçlandırdılar. Duygusal anların yaşandığı gecede çiftin samimiyeti ve mutluluğu dikkat çekti. Hem Ampute Milli Takımı'ndaki başarıları hem de spora olan tutkusu ile 'Ampute Messi' lakabını kazanan Telli, azmiyle binlerce kişiye örnek olmuştu. LEROY SANE Galatasaray, Fenerbahçe'nin yanı sıra Arsenal ve Al-Hilal'in de peşinde olduğu dünyaca ünlü futbolcu Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Senelik 10 milyon Euro maaş alacak olan 29 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a geldi. Galatasaray'a transferiyle adından söz ettiren yıldız futbolcu Leroy Sane'nin özel hayatı da merak konusu... PEKİ LEROY SANE'NİN SEVGİLİSİ CANDİCE BROOK KİMDİR? Candice Brook, 18 Temmuz 1987 tarihinde ABD'nin New York kentinde doğmuştur. Afro-Amerikan kökenli olan Candice, mesleki kariyerinde modellik, şarkıcılık ve televizyonculuk gibi birçok alanda yer almış çok yönlü bir isimdir. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşında olan Candice Brook, Alman futbolcu Leroy Sane'den 8 yaş büyüktür. YÜKSEK PROFİLLİ ÜNLÜLER ARASINDA Candice Brook; model, şarkıcı ve TV kişiliği olarak tanınmaktadır. Özellikle Amerika'da 'A-List' yani yüksek profilli ünlüler arasında gösterilmektedir. 2016 yılında yayımlanan ve Hollywood'daki bazı kadınların hayatlarını konu alan 'About the Business' adlı reality show'da rol alarak televizyon kariyerine adım atmıştır. Ayrıca birçok müzik videosunda yer almış, şarkıcılıkla da ilgilenmiştir. CANDİCE BROOK'UN SOSYAL MEDYA HESABI VAR MI? Hayır. Diğer birçok ünlü ismin aksine Candice Brook sosyal medyadan uzak bir yaşam sürmektedir. Sosyal medya hesaplarını tamamen kapatarak aile odaklı bir hayatı tercih etmiştir. CHRİS BROWN'UN DA ESKİ SEVGİLİSİ Candice'in annesi iç mimar, babası ise başarılı bir iş adamıdır. Ayrıca bir kız kardeşi bulunmaktadır ancak ailesiyle ilgili detaylar medyada çok fazla yer bulmamaktadır. Brook, geçmişte R&B şarkıcısı Chris Brown, rapçi French Montana ve NBA yıldızı Andre Drummond gibi isimlerle de kısa süreli ilişkiler yaşamıştır. YOLLARI NASIL KESİŞTİ? Çiftin yolları 2017 yılında, Leroy Sane'nin Manchester City'de oynadığı dönemde kesişti. 2018 yılında ilişkilerini kamuoyuna açıklayan çift, o günden bu yana hala birlikte. BİR KIZ ÇOCUKLARI VAR Leroy Sane ve Candice Brook'un 2018 yılında dünyaya gelen Rio Stella adında bir kız çocukları var. Sane, Rio'nun doğumu nedeniyle o dönem Alman Milli Takımı kampından özel izin alarak Almanya'ya dönmüştür. Ayrıca, Candice'in önceki ilişkisinden dünyaya gelen Tobias adında bir erkek çocuğu daha vardır. Leroy Sane, Tobias'a da üvey baba olarak sahip çıkmakta. MAURO ICARDİ Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, Wanda Nara ile çalkantılı ayrılığının ardından China Suarez ile geçtiğimiz günlerde nişanlandığını duyurmuştu. Yüzük taktığı fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Icardi, şimdi China Suarez'le evlilik yolunda ilerliyor. '11 YILDIR İLK DEFA HUZURLUYUM' KENAN YILDIZ Milli takım ve Juventus'ta forma giyen 20 yaşındaki başarılı futbolcu Kenan Yıldız, performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. İş hayatındaki başarısıyla spor gündeminde sıkça yer alan yıldız futbolcu, bu sefer magazin dünyasında yerini aldı. Özel hayatını kameralardan uzak yaşan Kenan Yıldız'ın Avustralyalı bir mankenle aşk yaşadığı iddia edildi. Başarılı futbolcunun adı Natalia Shadle ile anılmaya başlandı. Sürpriz aşkı güçlendiren iddialardan bir diğeri ise uygulamadaki şarkı çalma listesi oldu. Juventus'un genç yıldızı, kullandığı 'K1' takma ismiyle oluşturduğu müzik çalma listesi takipçilerin gözünden kaçmadı. Aynı zamanda Natalia Shadle'in milli oyuncunun evinden 'TikTok' videosu da paylaştığı söylentiler arasında yer aldı. ANDERSON TALİSCA Öte yandan Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca'nın sevgilisi de sosyal medyada ses getirdi. Ünlü futbolcunun sevgilisi güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Brezilya'da modellik yapan Carolaine Freitas ve Anderson Talisca, 2021 yılında ilişki yaşamaya başladı. Ünlü model, güzelliğiyle ve fiziğiyle takipçilerinin beğenisini kazanıyor. İlişkileriyle yabancı basında oldukça merak uyandıran çift, yaptığı paylaşımlarla da oldukça beğeniliyor. Carolaine Freitas, Fenerbahçe forması giyip kendi Instagram hesabında paylaşması, sarı lacivertli taraftarlıların beğeni yağmuruna tutuldu. İRFAN CAN KAHVECİ Fenerbahçe'nin bir diğer yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, 2021 yılında ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu evlilikleri ile sosyal medyada ilgi gören çift, 2022 yılında ilk çocukları Can'ı kucaklarına almıştı. 2024 yılında da ikinci kez anne baba olan çift, Ata adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. Futbol camiasının sevilen ismi İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, yürüyüş yaptıkları sırada gazetecilerle ayak üstü sohbet etmişti. Kahveci'nin muhabirin sorduğu 'Hobileriniz var mı?' sorusuna verdiği cevap ile gündem olmuştu. 'EŞİMLE YAPTIĞIM...' Fenerbahçe'nin yıldızı kendisine yöneltilen soruya 'Hobileriniz var mı?' sorusuna, ' 'Eşimle yaptığım her şeyi seviyorum' şeklinde cevaplamıştı.