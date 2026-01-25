Trend
Galeri
Trend Magazin
Milli takım kaptanı 'Kuruluş Orhan' hayranı çıktı! Hakan Çalhanoğlu: "Tarihimize çok meraklıyım"
Milli takım kaptanı 'Kuruluş Orhan' hayranı çıktı! Hakan Çalhanoğlu: "Tarihimize çok meraklıyım"
Milli takım ve Inter formasıyla başarıdan başarıya koşan yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu kez kariyerinin dışında dikkat çeken bir konuyla gündeme geldi. Başarılı futbolcunun, atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Orhan'ın hayranı olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 25.01.2026 06:24
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 06:25