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Milli takımın ve Serie A ekiplerinden Juventus’un oyuncusu Kenan Yıldız'ın olmazsa olmazları!
Milli takımın ve Serie A ekiplerinden Juventus’un oyuncusu Kenan Yıldız'ın olmazsa olmazları!
Milli takımın ve Serie A ekiplerinden Juventus'un oyuncusu Kenan Yıldız, İtalyan medyasının gözdesi. Attığı her adımla manşetleri süsleyen Kenan'ın iki vazgeçilmezi ortaya çıktı. Kenan berbere gitmeden ve mantı yemeden duramıyor
Giriş Tarihi: 21.11.2024 06:42
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 06:46