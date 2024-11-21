Milli takımın ve Serie A ekiplerinden Juventus’un oyuncusu Kenan Yıldız’ın olmazsa olmazları!

MEDYADA SIK SIK HABER OLUYOR

Kenan Yıldız dünya futbolunun yeni yıldızı! Henüz 19 yaşındaki Kenan; Türk Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasına girerken, Juventus tarihine de 19 yıl, 136 gün ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu olarak adını yazdırdı.