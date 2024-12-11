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Milli voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşleri mest etti! Ablasının izinden gidiyorlar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın gözde oyuncusu Zehra Güneş, kız kardeşleri de adından söz ettirdi. Güneş'in güzellikleriyle de adından söz ettiren kardeşleri Mina ve İrem, ablasının izinden gidiyor.

Giriş Tarihi: 11.12.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:20
Milli voleybolcu Zehra Güneş’in kız kardeşleri mest etti! Ablasının izinden gidiyorlar...

Türkiye nefesini tuttu! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan gelecek güzel haberleri bekliyor... A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Milli voleybolcu Zehra Güneş’in kız kardeşleri mest etti! Ablasının izinden gidiyorlar...

Filenin Sultanları yıldızı Zehra Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.

Milli voleybolcu Zehra Güneş’in kız kardeşleri mest etti! Ablasının izinden gidiyorlar...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden büyük beğeni toplayan Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu iki kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

Milli voleybolcu Zehra Güneş’in kız kardeşleri mest etti! Ablasının izinden gidiyorlar...

Başarılarıyla ablaları Zehra Güneş'in tahtına aday olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle de hayran bırakıyor.

Milli voleybolcu Zehra Güneş’in kız kardeşleri mest etti! Ablasının izinden gidiyorlar...

İrem Nur Güneş ve Mina Güneş gümbür gümbür geliyor.

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