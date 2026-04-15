Milli yıldızdan beklenen haber: Futbolcu Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül yüzükleri taktı! İşte nişandan eğlenceli kareler...

Trend Galeri Trend Magazin

Başarılı futbolcu Cengiz Ünder, hayatının imzasını atmak için dev bir adım attı. Uzun zamandır içerik üreticisi Bilge Yenigül ile birlikte olan ünlü futbolcu, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen törene futbol camiasından birçok isim akın etti.

Giriş Tarihi: 15.04.2026 09:43 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 09:48
Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralayarak kadrosuna kattığı milli gururumuz Cengiz Ünder, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Ünder uzun süredir birlikte olduğu başarılı içerik üreticisi Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk resmi adımı attı.

YEREBATAN SARNICI'NDAKİ ROMANTİK TEKLİF MUTLU SONLA TAÇLANDI!

Geçtiğimiz yıl tarihi atmosferde gerçekleşen o büyüleyici evlilik teklifi, dün akşam aile arasında düzenlenen zarif bir törenle nişan yüzüklerine dönüştü.

Sosyal medyanın sevilen yüzü Yenigül'ün zarafetiyle büyülediği gecede, çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu.

FUTBOL DÜNYASI BU NİŞANDA BULUŞTU!

Sadece ailelerin değil, futbol camiasının dev isimlerinin de şahitlik ettiği tören adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Cengiz Ünder'i bu en mutlu gününde yakın dostları Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Davetlilerin sosyal medyadan paylaştığı samimi kareler, kısa sürede binlerce beğeni alarak magazin gündeminde yer aldı.

Ünlü çiftin şimdiden ne zaman nikah masasına oturacağı merak edildi.

PEKİ DİĞER ÜNLÜ FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİNİ VE EŞLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

BERKE ÖZER

Kariyerine genç yaşta adım atan Berke Özer, Türkiye futbolunun parlayan kalecilerinden biri olarak kısa sürede dikkat çekti.

Altyapıdan yükselip profesyonel arenaya adım atan Özer, milli takımdaki başarılı performansıyla da adını duyurdu.

Futbolun dışında da yeni bir döneme giren Özer, aşk hayatında da yeni bir sayfa açtı.

Milli kalecinin kalbini ünlü Fransız model Gloria Dinov'a kaptırdığı öğrenildi.

Çiftin birlikteliği, Dinov'un sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Paylaşımlarda Özer'in dövmeleri dikkat çekerken, ikilinin birbirlerini sosyal medyada takip ettiği de görüldü.

Özer, geçmişte yaptığı açıklamalarda sakin ve samimi bir ilişki istediğini belirtmişti: "Artık şovsuz, sessiz bir aşk istiyorum. Geleyim eve, mumlar yakılsın. Evlilik hayalim bu."

OZAN TUFAN

Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan, bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla dikkatleri çekti.

2021 yılında Rojin Tufan ile evlenen başarılı futbolcu, bir yıl sonra oğulları Aren Kuzey'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Eşinin aksine sosyal medya hesabında bir hayli aktif olan Rojin Tufan, son olarak katıldığı bir programda kıskançlık üzerine yaptığı açıklamalar gündeme geldi.

Tufan sunucunun sorduğu, "Ozan Tufan, karşı cinsten gelen iltifatları gülerek karşılayabilir mi?" sorusuna adeta gözdağı vererek şunları söyledi: "Hayır, karşılayamaz. Ozan, eminim ki o an kendine hakim olamaz güler. Bu, son gülüşü olur."

Rojin Tufan'ın sözleri kullanıcılar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, 'Kıskançlıkta zirve yaptı' yorumlarını da beraberinde getirdi.

VİCTOR OSİMHEN

2024 yılında Galatasaray kadrosuna katılan 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, kısa sürede sarı-kırmızılı tribünlerin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi, mücadeleci yapısı ve attığı kritik gollerle adından sıkça söz ettiren Osimhen, performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu.

Yıldız oyuncu aynı zamanda sadece sahadaki oyunuyla değil, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. 2018 yılından bu yana model ve sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile birlikte olan Osimhen, zaman zaman sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Ladewig'in sade ve duru güzelliği ise takipçilerinden yoğun beğeni topluyor.

DRİES MERTENS

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Dries Mertens eşi Katrin Kerkhofs, oğlu Ciro ve birkaç ay önce dünyaya gelen minik kızları Lulu dünya turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarların "efsane yenge" diye andığı Katrin, uzun süredir hayalini kurduğu yolculuğu sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarına haberi verdi.

"İLK DURAK BALİ"

Enerjisi, samimiyeti ve paylaşımlarıyla Galatasaray camiası tarafından hala büyük bir sevgiyle takip edilen Katrin, turdan ilk kareleri Instagram'da paylaştı. Katrin Kerkhofs yayınladığı karelere ise, "Uzun zamandır hayal ettiğimiz dünya gezimiz sonunda başladı ilk durak Bali. İki minikle dünyanın öbür ucuna giderken inişli çıkışlı bir kaç gün batımından sonra ilk gün batımımızla ödüllendirildik" notunu düştü.