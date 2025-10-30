Trend Galeri Trend Magazin Milyon değerindeki araçla şov yaptılar! Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı...

2022 yılında dünyaevine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, özel hayatlarıyla magazin gündeminin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ünlü çift, son olarak milyon değerindeki araçlarıyla gündeme geldi. Gazeteciler tarafından görüntülenen lüks aracın fiyatı ise dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 30.10.2025 07:14
Ünlü sanatçı Seda Sayan ile kendisi gibi şarkıcı olan Çağlar Ökten, 2022 yılında evlenerek magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti.

Ünlü çift aralarındaki 25 yaş farkına rağmen ilişkilerinde uyum ve mutluluk dikkat çekiyor.

Ancak Sayan ve Ökten bu sefer farklı bir konu ile magazin manşetlerinde yer aldı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile birlikte Arnavutköy'de yeni aldıkları araçla görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını "İyi akşamlar, çocuklar sizi seviyoruz" sözleriyle yanıtlayan çift, ardından araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu. Çiftin yeni suv aracının fiyatı 3.5 milyon TL değerinde olduğu ve kendilerine hediye olarak alındığı öğrenildi.

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri...

Başarılı oyuncu Pelin Güntay ile iş insanı Bedri Güntay 2014 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Bu evlilikten 2 erkek çocuğu olan ünlü çift, sık sık uyumları ve mutluluklarıyla gündeme geliyor.

Son olarak ünlü oyuncu Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay, Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Çiftin bindiği araca bir bakan bir daha gözlerini alamadı.

2 milyon TL'lik lüks marka üç tekerlekli motoru ile trafikte ilerleyen çift, herkesin bakışlarını üzerlerine çekti.

Bir dönem Barcelona, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli kaleci, Rüştü Reçber, 1997'de Işıl Reçber ile evlenmişti.

Çiftin, Tuana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber ile geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 28. yılını kutlamıştı.

Reçber'in "Bir ruh, iki kalp… Bu sadece bir aşk hikayesi değil, ömrümüzün hikayesi… Daha çocuktuk… 28 yıl sonra hâlâ el eleyiz." notunu düştüğü romantik paylaşım, takdir toplamıştı.

