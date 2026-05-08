Milyonlarca futbolsever şokta! 2026 Dünya Kupası'nın sesi belli oldu! Resmi şarkıyı bakın hangi isim seslendiriyor!

Futbol dünyasının kalbi 2026'da atacak ama asıl bomba müzik dünyasından geldi! FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı için seçtiği ismi duyurduğunda milyonlarca futbolsever adeta şok geçirdi. Turnuva tarihine adını altın harflerle yazdıran o efsane isim, bir kez daha kupanın resmi sesi olmak için geri döndü.

Giriş Tarihi: 08.05.2026 10:30
Dünya Kupası tarihine damga vuran şarkılarıyla tanınan Kolombiyalı süperstar Shakira, futbol dünyasının en büyük sahnesine görkemli bir dönüş yapıyor.

2026 Dünya Kupası'nın heyecanını tüm dünyaya yaymaya hazırlanan yıldız isim, turnuvanın resmi şarkısı "Dai Dai" için bu kez Afrobeat müziğinin güçlü temsilcisi Burna Boy ile bir araya geldi.

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu yeni enerjik marşın, 14 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yayınlanacağı duyuruldu.

Shakira, futbol dünyasını heyecanlandıran yeni duyurusunu, futbolun mabedi olarak kabul edilen Brezilya'daki efsanevi Maracanã Stadı'ndan paylaştığı özel bir videoyla yaptı.

Görsel bir şölen sunan videoda, farklı milli takımların ikonik renklerini taşıyan dansçılar enerjik performanslarıyla dikkat çekerken, geçmiş turnuvalara ait resmi Dünya Kupası topları da nostaljik birer detay olarak karelerde yerini aldı. Bu paylaşım, 2026 Dünya Kupası öncesi turnuva ruhunun şimdiden tüm dünyayı sarmasını sağladı.

Shakira'nın Maracanã'dan paylaştığı videodaki nostaljik detaylar, hayranları tarafından sanatçının futbol tarihindeki silinmez izlerine bir saygı duruşu olarak yorumlandı.

Özellikle eski Dünya Kupası toplarının kullanılması, akıllara hemen 2010 Dünya Kupası için seslendirdiği ve küresel bir fenomene dönüşen "Waka Waka (This Time for Africa)" şarkısını getirdi. Döneminde listeleri altüst eden ve turnuva tarihinin en çok dinlenen marşlarından biri olan bu başarı, Shakira'nın "Dünya Kupalarının Kraliçesi" unvanını neden hala koruduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Shakira ayrıca 2006 Dünya Kupası'nda "Hips Don't Lie", 2014 Dünya Kupası'nda ise "La La La (Brazil 2014)" performanslarıyla sahne almıştı.

ABD, KANADA VE MEKSİKA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

2026 Dünya Kupası ise 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör