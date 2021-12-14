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Mine Tugay derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı! Cesaretini bir kez daha konuşturdu...

"Medcezir" dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan, son olarak da "Zalim İstanbul" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. 3,5 milyonluk Instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Tugay, bir kez daha cesaretini konuşturdu. Göğüs dekolteli ve yırtmaçlı mavi elbisesiyle paylaşan güzel oyuncu, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:08
Mine Tugay derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı! Cesaretini bir kez daha konuşturdu...

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

Mine Tugay derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı! Cesaretini bir kez daha konuşturdu...

Son olarak "Zalim İstanbul" dizisiyle ekranlarda yer alan, kısa süre önce de dijital ekranda yayınlanan 'Hükümsüz' dizisine konuk olan oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Mine Tugay derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı! Cesaretini bir kez daha konuşturdu...

Mine Tugay, yaz günlerini Çanakkale Assos'da geçirmişti. Güzel oyuncu tatilinden kareleri sık sık Instagram hesabından paylaşmıştı.

Mine Tugay derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı! Cesaretini bir kez daha konuşturdu...

Özel hayatını sıklıkla sevenlerinin beğenisine sunan Mine Tugay, son paylaştığı elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Mine Tugay derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı! Cesaretini bir kez daha konuşturdu...

Derin göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Mine Tugay, bacak yırtmacıyla da dikkat çekti.

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