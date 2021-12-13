Mine Tugay sosyal medyada şov yaptı! Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle cesaretini bir kez daha konuşturdu!

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.
Son olarak "Zalim İstanbul" dizisiyle ekranlarda yer alan, kısa süre önce de dijital ekranda yayınlanan 'Hükümsüz' dizisine konuk olan oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Mine Tugay, yaz günlerini Çanakkale Assos'da geçirmişti. Güzel oyuncu tatilinden kareleri sık sık Instagram hesabından paylaşmıştı.
Özel hayatını sıklıkla sevenlerinin beğenisine sunan Mine Tugay, son paylaştığı elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu.
Derin göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Mine Tugay, bacak yırtmacıyla da dikkat çekti.