Trend Galeri Trend Magazin Minicik bir bebekken evlat edinmişlerdi! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızları Ayşe Nazlı koca genç kız oldu! Şimdi İngiltere'de psikoloji okuyor...

Minicik bir bebekken evlat edinmişlerdi! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızları Ayşe Nazlı koca genç kız oldu! Şimdi İngiltere'de psikoloji okuyor...

Sevilen şarkıcı Nilüfer ve bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü, koca genç kız oldu. İşte 25 yaşındaki Ayşe Nazlı Yumlu'nun son hali...

Giriş Tarihi: 27.05.2025 13:34 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:36
Minicik bir bebekken evlat edinmişlerdi! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızları Ayşe Nazlı koca genç kız oldu! Şimdi İngiltere’de psikoloji okuyor...

Tam 25 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdilerde çok güzel bir genç kız oldu. Ayşe Nazlı'nın son hali merak konusu oldu. İşte sosyal medyada ilgi odağı olan Ayşe Nazlı…

Minicik bir bebekken evlat edinmişlerdi! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızları Ayşe Nazlı koca genç kız oldu! Şimdi İngiltere’de psikoloji okuyor...

Nilüfer, 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı'ya olan sevgisini her defasında ortaya koyuyor.

Minicik bir bebekken evlat edinmişlerdi! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızları Ayşe Nazlı koca genç kız oldu! Şimdi İngiltere’de psikoloji okuyor...

Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı 25 yaşında...

Minicik bir bebekken evlat edinmişlerdi! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızları Ayşe Nazlı koca genç kız oldu! Şimdi İngiltere’de psikoloji okuyor...

Sosyal medyadan kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu beğeni topladı...

Minicik bir bebekken evlat edinmişlerdi! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızları Ayşe Nazlı koca genç kız oldu! Şimdi İngiltere’de psikoloji okuyor...

İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekti.