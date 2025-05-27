Trend Galeri Trend Magazin Minicik bir bebekken evlat edinmişlerdi! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızları Ayşe Nazlı koca genç kız oldu! Şimdi İngiltere'de psikoloji okuyor...

Minicik bir bebekken evlat edinmişlerdi! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızları Ayşe Nazlı koca genç kız oldu! Şimdi İngiltere'de psikoloji okuyor...

Sevilen şarkıcı Nilüfer ve bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü, koca genç kız oldu. İşte 25 yaşındaki Ayşe Nazlı Yumlu'nun son hali...