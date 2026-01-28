Trend
Minik kızı artık 2 yaşında! Oyuncu Songül Öden'den duygusal satırlar... "Bütün güzellikler etrafında olsun"
44 yaşında kızı Sone Larin'i dünyaya getiren oyuncu Songül Öden, yaptığı duygusal bir paylaşımla gündemde yer aldı. Öden 2 yaşına giren kızı için sosyal medya hesabında gözleri dolduran bir mesaj yayınladı.
Giriş Tarihi: 28.01.2026 16:39
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 16:41