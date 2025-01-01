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Minik Tatlısesler'in yeni yıl fotoğrafı! İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ve oğullarından içinizi ısıtacak 2025 pozu!
Minik Tatlısesler'in yeni yıl fotoğrafı! İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ve oğullarından içinizi ısıtacak 2025 pozu!
Müzisyen İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girerek magazin dünyasına süslemişlerdi. Aile yaşantısıyla oldukça beğenilen Yasemin Şefkatli, son olarak paylaştığı fotoğrafla ilgi gördü. İkiz oğullarıyla birlikte poz veren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin tatlı hallerine bir de siz bakın!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:26