Trend Galeri Trend Magazin Minik Tatlısesler'in yeni yıl fotoğrafı! İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ve oğullarından içinizi ısıtacak 2025 pozu!

Minik Tatlısesler'in yeni yıl fotoğrafı! İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ve oğullarından içinizi ısıtacak 2025 pozu!

Müzisyen İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girerek magazin dünyasına süslemişlerdi. Aile yaşantısıyla oldukça beğenilen Yasemin Şefkatli, son olarak paylaştığı fotoğrafla ilgi gördü. İkiz oğullarıyla birlikte poz veren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin tatlı hallerine bir de siz bakın!

Giriş Tarihi: 01.01.2025 15:17 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:26
Minik Tatlısesler’in yeni yıl fotoğrafı! İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ve oğullarından içinizi ısıtacak 2025 pozu!

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Minik Tatlısesler’in yeni yıl fotoğrafı! İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ve oğullarından içinizi ısıtacak 2025 pozu!

Mutlu bir evlilik sürdüren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu.

Minik Tatlısesler’in yeni yıl fotoğrafı! İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ve oğullarından içinizi ısıtacak 2025 pozu!

Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

Minik Tatlısesler’in yeni yıl fotoğrafı! İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ve oğullarından içinizi ısıtacak 2025 pozu!

İLK KEZ ANNE-BABA OLDULAR

İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Tatlıses çifti, şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor.

Minik Tatlısesler’in yeni yıl fotoğrafı! İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ve oğullarından içinizi ısıtacak 2025 pozu!

Son olarak Ayel'in doğduktan sonra bazı sağlık sorunları olduğunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Yasemin Tatlıses, sevinçli haberi aylar sonra verdi.

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