MIPCOM 2025 başladı: ATV, dizileriyle Cannes’da yerini aldı!

Türkiye'de "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır zirvedeki yerini koruyan ATV, güçlü hikâyeleri ve kaliteli yapımlarıyla tüm dünyanın ilgi gösterdiği MIPCOM'da yerini aldı.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 13:41
Cannes'da bu yıl 41. kez düzenlenen MIPCOM içerik fuarı, 13 Ekim Pazartesi başladı.

Son yıllarda hızlı bir yükseliş gösteren Türk dizi endüstrisine yönelik uluslararası ilgi giderek artarken, ATV dizileri de yüksek prodüksiyon kalitesi ve sanatsal anlatımıyla bu büyümenin öncülerinden biri oldu.

Türkiye'deki başarısını küresel pazara taşıyan kanal, MIPCOM Cannes'ın ilk gününde etkileyici standı ve dikkat çeken outdoor çalışmalarıyla da fark yarattı.

CANNES SOKAKLARINDA ATV RÜZGARI

Cannes sokaklarında ve fuar alanında yer alan outdoor'ları, ATV markasının global gücünü yansıtarak ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Standında ise 'Gözleri Karadeniz (Waves of Love)', 'Aşk ve Gözyaşı (Queen of Tears)', 'Aynadaki Yabancı (Stranger in the Mirror)',

'Bir Gece Masalı (The Nightfall)', 'Kuruluş Orhan (The Ottoman: Orhan)', 'Can Borcu (Hidden Destiny)'

ve birçok sevilen dizinin tanıtımı gerçekleştirildi ve katılımcılarla buluştu.