Miras krizinin ortasında Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’u doğum gününde böyle andı: “Ta ki biz kavuşana kadar…”

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile arasında devam eden miras ve vasiyet tartışmaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu süreçte en çok dikkat çeken isimlerden biri de Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur oldu. Kızının doğum günü mesajı sosyal medyada gündem oldu!

Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:44
Sosyal medyada sık sık babasıyla olan fotoğraflarını paylaşan Tuğçe Tayfur, bu kez babasının doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

15 Kasım doğumlu olan Ferdi Tayfur'un doğum günü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuğçe Tayfur, duygularını samimi bir dille ifade etti.

"Allah yattığın yeri nur etsin baba. Sen benim hep açık yaram olarak kalacaksın ta ki biz seninle kavuşana kadar. Sana anlatacak o kadar çok şeyim var ki…" ifadelerini kullanan Tuğçe Tayfur, takipçilerinden babası için dualarını eksik etmemelerini istedi.

Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü ve sosyal medya kullanıcıları mesajın altına yorumlar bırakarak Tuğçe Tayfur'a destek verdi.

NELER OLMUŞTU?

2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile üyeleri vasiyet ve miras için günlerce kavgaya tutuşmuştu.

Usta sanatçının servetinin 3 milyar TL'lik olduğu yönündeydi. Ancak Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç Ferdi Tayfur'un mirasının 3 milyar değil 6 milyar TL olduğunu söylemişti.

Sanatçının 87 daire, arsalar ve Marmaris'te bir adası vardı. Ayrıca 1000'in üzerinde şarkısından gelen yıllık telif bedeli de 45 milyon TL'ye yakın olduğu biliniyordu.

MİRAS VE TELİF HAKLARI NEREYE GİTTİ?

Dağıstanlı'nın aktardıklarına göre; Ferdi Tayfur İstanbul-Fatih ve Marmaris'te 2 gayrimenkulünü Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Bolu'da 4 gayrimenkulünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Yalova'daki 8 villasını LÖSEV'e bıraktı. En büyük payı 3 çocuğu ve 7 yeğeni arasında paylaştırdı. Ferdi Tayfur'un 1974'te evlendiği Zeliha Turanbayburt da mirastan pay almıştı.

MİRASTAN MEN EDİLDİ

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde en büyük payın üç çocuğu ve yedi yeğenine bırakıldı, buna karşın kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Tayfur'un mirastan men edilmişti.

KIZINDAN CEVAP GELDİ!

Ferdi Tayfur'ın avukatı tarafından açıklanan mirası gündeme bomba gibi düşmüşken, usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı.

"MİRASIN PEŞİNE BİZDEN ÇOK DÜŞMÜŞ GİBİSİN"

Tayfur yaptığı miras açıklamasında, "Avukat ne oldu, istediğin olmadı diye şimdi yalan beyanlarla insanlar algı operasyonu mu yapıyorsun? Bizden çok sen düşmüş gibisin babamın mirasının peşine bir de yalan konuşarak! Bize de söylesene ya hangi 6 milyar! Hangi evi annemden geri alacaklarmış? Benim annemin oturduğu evin arsası babamın ofis olarak kullandığı yerin arsasıyla takas edildi" ifadelerini kullandı.

Avukatına adeta ateş püsküren Tuğçe Tayfur, açıklamalarıyla ses getirdi.

DİĞER ÜNLÜLERİN SERVETLERİNİ SİZLER İÇİN DERLEDİK...

