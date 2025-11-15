Trend
Galeri
Trend Magazin
Miras krizinin ortasında Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’u doğum gününde böyle andı: “Ta ki biz kavuşana kadar…”
Miras krizinin ortasında Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’u doğum gününde böyle andı: “Ta ki biz kavuşana kadar…”
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından aile arasında devam eden miras ve vasiyet tartışmaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu süreçte en çok dikkat çeken isimlerden biri de Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur oldu. Kızının doğum günü mesajı sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:44