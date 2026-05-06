Mirasını kızına bırakmıştı...Erol Köse'nin kızı Dijan Köse'den şaşırtan karar!

Ünlü yapımcı Erol Köse, Maslak'taki evinin bulunduğu 16. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. 61 yaşında yaşamını yitiren Köse, mirasını kızına bırakmıştı fakat Dijan Nazlan Köse'nin kararı şaşırttı.

Giriş Tarihi: 06.05.2026 09:27 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 09:41
İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ne bağlı olan Maslak'ta Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan aşağıya düşen 61 yaşındaki ünlü yapımcı Erol Köse 23 Mart 2026'da hayatını kaybetti.

İlk incelemelere göre kayıtlara "Şüpheli Ölüm" olarak geçen olayla ilgili Erol Köse'nin bazı arkadaşları, Erol Köse'nin bazı psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık üç aydır evinden dışarıya çıkmadığını söylemişti.

EL YAZISIYLA NOT BIRAKMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not buldu. Notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazdığı öğrenilmişti.

KIZI MİRASI REDDETTİ

Köse'nin trajik ölümünün ardından miras sürecinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

61 yaşında hayatını kaybeden ünlü yapımcı Köse'nin tek varisi olarak gösterilen kızı Dijan Nazlan Köse'nin, babasından kalan mirası reddettiği ve bu doğrultuda mahkemeye resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre;

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunulan davanın dilekçesinde, "Müvekkil, babası Erol Köse'den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir.

Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir" denildi.

Öte yandan Erol Köse, vefat etmeden kısa bir süre önce eserlerinin telif haklarını kızına devretmişti.

Erol Köse'nin kızı Dijan Köse, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekmiş ve takipçilerini derinden etkilemişti.

"Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müziklerinle sen hep yaşayacaksın."

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Köse'nin vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise gündem olmuştu.

Köse paylaşımında, "Çok mu derdin var kanka... Aman salla gitsin, gül geç... Nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor hayat denilen bu oyundan... Oyun mu? Evet oyun... Bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon... Biz aslında yoğuz... O zaman elbette salla gitsin dertleri..." ifadelerini kullandı.

İntihar şüphesi yüksek olan ve İstanbul Emniyeti tarafından derinlemesine araştırılan olayda Köse'nin intihar mı ettiği, düştüğü mü veya bir cinayete mi kurban gittiği yapılacak detaylı incelemelerle belli olacak.

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse (d. 1965, Elazığ), Türk yapımcı, doktor ve eski şarkıcıdır. Türkiye'de pop müziğin altın çağını yaşadığı 90'lı ve 2000'li yıllarda sektörün en güçlü isimlerinden biri haline gelmiştir.

EĞİTİM VE İLK YILLAR

Aslen doktor olan Erol Köse, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ancak mesleğini icra etmek yerine sanat ve medya dünyasına yönelmeyi tercih etmiştir.

Kariyerine 1980'lerin sonunda "Komedi Dans Üçlüsü" adlı grubun bir üyesi olarak başlamış; bu grupta yaptığı parodiler ve danslarla Türkiye çapında tanınmıştır.

YAPIMCILIK KARİYERİ

Grup dağıldıktan sonra yapımcılık koltuğuna oturan Köse, Erol Köse Production şirketini kurarak onlarca star ismin albümlerine imza atmıştır.

Sivri dilli yorumları, sosyal medyada paylaştığı iddialar ve girdiği polemiklerle sık sık mahkemelik olmuş, magazin gündeminden hiç düşmemiştir.

MEDYA VE TELEVİZYON

Sadece yapımcı olarak değil, aynı zamanda çeşitli televizyon kanallarında magazin yorumculuğu yaparak da geniş kitlelere ulaşmıştır.

90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında Erol Köse Production şirketini kurarak müzik piyasasında adından sıklıkla söz ettirdi.

O dönem "Kim dokunsa star oluyor" imajıyla anılan Köse, şu isimlerin kariyerinde kritik roller oynadığı da sıklıkla söylenenler arasındaydı.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#EROL KÖSE