Mirkelam'ı hiç böyle görmediniz! 90'ların efsane ismi sessizliğini bozdu

90'lı yıllarda klipleriyle ve şarkılarıyla fırtınalar estiren, Türk pop müziğinin "koşan adamı" Mirkelam, uzun süren sessizliğini Arnavutköy'de bozdu.

Giriş Tarihi: 07.05.2026 08:12
90'lı yıllara 'Her Gece' şarkısıyla damga vuran Mirkelam, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı.

Sanatçı, muhabirlerle sohbet etti. Mirkelam, kendisine yöneltilen "Biz sizi koşan adam olarak biliyorduk, uzun zamandır ortalarda yoksunuz, nerdesiniz?" sorusuna şu esprili yanıtı verdi:

"Ben koşarken siz iki yaşındaydınız!"

Uzun bir aradan sonra kameralara yansıyan ünlü sanatçı değişimiyle de çok konuşuldu.

DEĞİŞİMİYLE KONUŞULAN BİR DİĞER İSİM...

Pop müziğin altın çağını yaşadığı 2000'li yıllarda, genç yetenekler şarkılarıyla müzik dünyasında adeta fırtına gibi esiyordu.

Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri de, kuşkusuz 'Boşuna Boşuna' ve 'Yansın Dünya' gibi hit şarkılarıyla listeleri altüst eden Ozan Kocer olmuştu.

Kendine has imajı, enerjik sahne performansı ve güçlü sesiyle o dönem özellikle genç kızların yakın markajında olan Kocer, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Bir döneme damga vuran şarkıların sahibi Kocer'in son hali, uzun bir aradan sonra yeniden merak konusu oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sessizliğini bozan ünlü şarkıcının değişimi ise adeta ağızları açık bıraktı.

Geçirdiği estetik operasyonlar ve yenilediği imajıyla eski halinden eser kalmayan Ozan Kocer'i görenler, tanımakta güçlük çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

62,4 bin takipçili Instagram hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı, geçirdiği büyük dönüşümle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bir dönemin efsane isminin son fotoğraflarına yorum yağarken, takipçileri "Yolda görsek asla tanımazdık" demekten kendilerini alamadı.

Şarkıcılık kariyerine hala devam eden Ozan Kocer, bu radikal değişimiyle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı.

90'LARIN UNUTULMAZ SANATÇISININ DEĞİŞİMİNİ GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

90'lı yıllarda kendine has buğulu sesi ve "Cesaretin Var Mı Aşka" adlı unutulmaz eseriyle müzik listelerini alt üst eden Gülay Sezer, son görüntüsüyle yıllara meydan okuduğunu kanıtladı. Uzun süredir projelerine odaklı, sakin bir yaşam süren usta sanatçının son paylaşımı, hayranlarından tam not aldı.

Türk müziğinin en özel renklerinden biri olan ve hem pop hem de halk müziği yorumlarıyla geniş bir kitleye hitap eden Gülay Sezer, özellikle "Cesaretin Var Mı Aşka" şarkısıyla bir dönemin hafızasında yer edinmişti.

Uzun süredir gündemde olmayan Sezer son olarak Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Paylaşılan son fotoğraflarında doğal güzelliğiyle dikkat çeken sanatçı için takipçileri "Zaman onun için durmuş" yorumlarında bulundu.

Estetik müdahalelerden uzak duran Gülay Sezer, 55 yaşında olmasına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini kanıtladı.

Sanatçının son görüntüsü kısa sürede magazin gündeminde dikkat çekti.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN EYLEM KIZIL'I GÖRDÜNÜZ MÜ?

2000'li yılların ortasında Türk pop müziğinde adeta bir kasırga estiren, İngiltere'den Türkiye'ye uzanan müzik yolculuğuyla geniş bir hayran kitlesi edinen Eylem Kızıl, uzun süren sessizliğini sosyal medyada bozdu.

Kendi adını taşıyan ilk albümüyle listeleri alt üst eden ünlü sanatçının paylaşımları, kısa sürede magazin dünyasının gündemine oturdu.

"AMAN" İLE BAŞLADI, "MIZ MIZ" İLE DEVAM ETTİ

2006 yılında piyasaya sürdüğü "Aman" şarkısıyla sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da dikkatleri üzerine çeken Eylem, kendine has tarzı ve danslarıyla pop dünyasına yeni bir soluk getirmişti.

Ardından gelen "Mız Mız", "Shake It In Istanbul" ve "Hayat Devam Eder" gibi hit parçalarıyla başarısını perçinleyen güzel şarkıcı, o dönem her yaştan müzikseverin diline dolanmayı başarmıştı. Son olarak uzun bir süre gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Eylem Kızıl, şimdilerde sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri haline geldi.

Instagram'da 122 bin takipçisi bulunan ünlü sanatçı, paylaştığı karelerle adeta zamanı durdurduğunu kanıtlıyor.

YILLARA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİK

Bugün 41 yaşında olan Eylem'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Doğal güzelliği ve formda görüntüsüyle hayranlarından tam not alan şarkıcı için "Yıllar ona uğramamış", "Adeta gençlik iksirini bulmuş" yorumları yapıldı.

Bir dönemin pop ikonu Eylem, enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini her fırsatta gözler önüne seriyor.