Trend Galeri Trend Magazin Miss Turkey güzeli doğallığıyla gündeme geldi: Melisa Aslı Pamuk estetiksiz haliyle sosyal medyada olay oldu! "Abla tanıyamadık"

2011 Miss Türkiye'si Melisa Aslı Pamuk'un estetiksiz hali, sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı. Yeni anne olan oyuncunun geçmiş yıllara ait fotoğrafları, "Abla tanıyamadık" yorumlarını aldırdı.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 07:41 Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 07:45
Ekranların güzel yüzlerinden olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yuzuf Yazıcı ile 2024 yılında Paris'te evlenmişti.

Pamuk evlendikten kısa bir süre sonra 'Mylan' adını verdiklerini oğlunu dünyaya getirdi.

Son dönemde anne olmanın keyfini süren ve özel hayatıyla sık sık konuşulan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bu kez farklı bir paylaşımla gündeme geldi.

Güzelliğiyle sosyal medyada büyük beğeni toplayan Melisa Aslı Pamuk, estetiksiz haliyle takipçilerini adeta şoke etti. 2011 Miss Türkiye'si olan 34 yaşındaki oyuncu, geçmiş yıllara ait fotoğraflarıyla yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun estetiksiz halleri, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Geçmiş yıllara ait fotoğrafları sosyal medyada gündem olan Melisa Aslı Pamuk, yaptırdığı estetik müdahalelerle adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.

Burun estetiği başta olmak üzere geçirdiği operasyonlarla büyük bir değişim yaşayan ünlü oyuncu, yıllar içinde doğal görünümünü geride bırakarak yeni bir imaj kazandı.

Melisa Aslı Pamuk'un burun estetiği, sosyal medyada eski ve yeni fotoğraflarının yan yana paylaşılmasıyla sıkça tartışılan konuların başında yer aldı.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

Bir dönemin popüler dizisi Hayat Bilgisi'nin genç oyuncuları son halleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Kikirik lakaplı Biricik rolüyle hafızalara kazınan Çişil Oral...

Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü oyuncu, estetik operasyonların ardından bambaşka biri olarak karşımıza çıktı.

Ünlü oyuncunun son halini görenler "Gerçekten aynı kişi mi?" yorumlarında bulundu.

Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi herkesi şaşkına çevirdi.

SILA TÜRKOĞLU

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL