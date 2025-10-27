Trend
Miss Turkey güzeli doğallığıyla gündeme geldi: Melisa Aslı Pamuk estetiksiz haliyle sosyal medyada olay oldu! "Abla tanıyamadık"
2011 Miss Türkiye'si Melisa Aslı Pamuk'un estetiksiz hali, sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı. Yeni anne olan oyuncunun geçmiş yıllara ait fotoğrafları, "Abla tanıyamadık" yorumlarını aldırdı.
Giriş Tarihi: 27.10.2025 07:41
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 07:45