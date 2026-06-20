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Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir'in gurur günü! "Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere..."

Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'ndeki eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Genç isim, mezuniyet sevincini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:19 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 10:22
Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

Miss Turkey 2025 yarışmasında birincilik elde ederek tacın sahibi olan Sıla Saraydemir, bu kez akademik başarısıyla gündeme geldi.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun olan tescilli güzel, mezuniyet töreninde büyük bir heyecan yaşadı.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

Kep attığı ve arkadaşlarıyla birlikte objektiflere poz verdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Saraydemir, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

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Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

Miss World 2026'da Türkiye'yi temsil edecek olan genç isim, mezuniyet sevincini de sevenlerinin beğenisine sundu.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

Sıla Saraydemir paylaşımına şu notu ekledi. "Dört yıl önce büyük hayallerle başladığım yolculuk, bugün mezuniyetle taçlandı. Bu süreçte öğrendiklerim, kazandığım dostluklar ve biriktirdiğim anılar her zaman benimle kalacak. Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere..."

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

ESKİ EŞLERİN DE OĞLU MEZUN OLMUŞTU

Manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı. İkilinin bu evlilğinden, Uzay ve Kuzey adında da iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Altuğ ve Şıkel, her ne kadar 2015 yılında yollarını ayırsa da oğulları için her fırsatta bir araya geliyor.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

Bu örnek tutumlarını bir kez daha gözler önüne seren eski eşler, küçük oğulları Uzay'ın ortaokuldan mezun olarak eğitim hayatında önemli bir dönüm noktasını geride bıraktığı törende yan yana geldi

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

Ünlü manken Çağla Şıkel ise tören alanında eski kocasıyla objektif karşısına geçerek yaşadıkları o gurur ve mutluluk dolu anları kişisel Instagram hesabından peş peşe paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisine sundu.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

Mezuniyet töreni için beyaz etek ve siyah bir üst tercih eden Çağla Şikel'in bu zarif kombini ise takipçilerinden tam not aldı.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları!

ACUN ILICALI

1988-1993 yılları arasında Seda Başbuğ ile evli kalan Acun Ilıcalı, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı ile ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

Banu Ilıcalı ise 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuş ve 2020'de çiftin ilk çocukları Begüm doğmuştu.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

Mutlu evliliklerini büyüten çiftten müjdeli haber gelmişti.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

Banu Ilıcalı ikinci kez anne olarak babası Acun Ilıcalı'ya da büyük bir torun sevinci yaşatmıştı.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

Banu Ilıcalı'nın kızına verdiği adın Ela olduğu öğrenilmişti.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

TORUNUN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ!

İkinci defa dede olan Acun Ilıcalı son olarak torunu Ela'yı Instagram hesabından paylaştı.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

İlk kez görülen Ela en küçük teyzesi Melisa'yla poz verdi. Ela'nın dede Acun Ilıcalı'ya da benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Kullanıcılar çok sayıda 'aynı dedesi' yorumlarında bulundu...

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

Ilıcalı bir sonraki hikayesinde ise kızı Banu'yla poz verdi. Taze anne Ilıcalı'nın iyi olduğu görüldü.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

PINAR ALTUĞ- YAĞMUR ATACAN

Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına otururken, çift 2009 yılında Su adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

Zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Altuğ'un, özellikle kızı Su ile olan benzerliği de takipçilerin gözünden kaçmıyor.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

Anne-kız arasındaki bu benzerlik, Altuğ'un her paylaşımında yer almaya devam ediyor.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞLU

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaah Belinda gibi birçok projede yer alan sevilen oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında Kadir Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

Ünlü çiftin mutlu evliliği oğulları Aziz'le taçlandı.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

GİZEM KARACA- KEMAL EKMEKÇİ

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Kemal Ekmekçi ile görkemli bir törenle evlenmişti.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

İkili, ilk kez anne- baba olarak kızları Yaz'ı kucaklarına aldı.

Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir’in gurur günü! Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere...

ÇILGIN SEDAT

Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştirdi.