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Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir'in gurur günü! "Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere..."
Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir'in gurur günü! "Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere..."
Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'ndeki eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Genç isim, mezuniyet sevincini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 10:22