Miss Turkey güzeli Sıla Saraydemir'in gurur günü! "Şimdi yeni başlangıçlara ve yeni hayallere..."

ESKİ EŞLERİN DE OĞLU MEZUN OLMUŞTU

Manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı. İkilinin bu evlilğinden, Uzay ve Kuzey adında da iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Altuğ ve Şıkel, her ne kadar 2015 yılında yollarını ayırsa da oğulları için her fırsatta bir araya geliyor.