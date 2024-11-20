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Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman'ın 90 kilo olduğu yıllardan görüntüsü şaşırttı!
2024 yılında 'Miss Turkey Universe' tacını takan Ayliz Duman, Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil etmiş ancak dereceye girememişti. Katıldığı 'Aramızda Kalsın' programında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ayliz Duman'ın 2 yıl önce 90 kilo olduğunu ve 30 kilo verdiğini söyledi. Ayliz Duman'ın kilolu hali oldukça şaşırttı. İşte Ayliz Duman'ın muhteşem değişimini ortaya koyan eski hali...
Giriş Tarihi: 20.11.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:08