Moda dünyası yasta! İtalyan moda devi Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti

"RE GİORGİO"NUN ARDINDAN

1934 doğumlu Armani, kariyerine moda dünyasında damga vurmuş bir isim olarak adını tarihe yazdırdı. Sade ama çarpıcı tasarımlarıyla "modern İtalyan şıklığı"nın sembolü olan Armani, aynı zamanda iş zekâsı ile de öne çıktı. Yılda 2,3 milyar euro (yaklaşık 2,7 milyar dolar) ciroya ulaşan dev bir moda imparatorluğu kurdu.