Moda dünyası yasta! İtalyan moda devi Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İtalyan modacı Giorgio Armani'nin vefatı, Armani Group tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Şirketten yapılan açıklamada, 'Sonsuz bir üzüntüyle, yaratıcımız, kurucumuz ve bitmek bilmeyen itici gücümüz Giorgio Armani'nin vefatını duyuruyoruz' ifadeleri yer aldı. 'RE GİORGİO'NUN ARDINDAN 1934 doğumlu Armani, kariyerine moda dünyasında damga vurmuş bir isim olarak adını tarihe yazdırdı. Sade ama çarpıcı tasarımlarıyla 'modern İtalyan şıklığı'nın sembolü olan Armani, aynı zamanda iş zekâsı ile de öne çıktı. Yılda 2,3 milyar euro (yaklaşık 2,7 milyar dolar) ciroya ulaşan dev bir moda imparatorluğu kurdu. Moda çevrelerinde 'Re Giorgio' (Kral Giorgio) lakabıyla anılan Armani, koleksiyonlarından reklam kampanyalarına, podyumda modellerin saçlarına kadar her detaya bizzat müdahil olmasıyla biliniyordu. Kendi imzasını taşıyan her parça, onun titizliğinin ve estetik anlayışının bir yansımasıydı. SAĞLIK SORUNLARI VE SON DÖNEM Armani'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve bu nedenle 2025 Haziran ayında gerçekleşen Milano Erkek Moda Haftası etkinliklerine katılamadığı belirtilmişti. Bu, uzun kariyerinde ilk kez bir defileyi kaçırması olarak kayıtlara geçti. Armani Group, tasarımcının ardından Milano'da cumartesi ve pazar günleri bir taziye odası kurulacağını, özel bir cenaze töreninin ise ilerleyen günlerde yapılacağını açıkladı. MODA DÜNYASINDA YERİ DOLDURULAMAZ BİR İSİM Giorgio Armani, yalnızca kıyafet tasarlayan bir modacı değil, aynı zamanda bir kültür inşacısıydı. Minimalist çizgilerle sofistike bir şıklığı bir araya getirmesi, moda tarihinde bir dönüm noktası oldu. Özellikle Hollywood yıldızlarının kırmızı halı görünümlerinde tercih ettiği takımlar, onun tasarımlarını global bir ikon haline getirdi. Armani, kadın-erkek giyiminde getirdiği yeniliklerle klasik kuralları yeniden yazdı. Özellikle 1980'lerde tasarladığı 'power suit' modelleri, iş dünyasında kadınların güçlü bir imaj kazanmasına katkı sağladı. MODA DÜNYASI YASTA Ünlü tasarımcının ölüm haberi, başta İtalya olmak üzere tüm dünyada derin bir üzüntüyle karşılandı. Modanın önde gelen isimleri, Armani'nin yalnızca bir tasarımcı değil, aynı zamanda bir vizyoner olduğunun altını çizdi. Armani'nin ardından moda dünyasında büyük bir boşluk doğacağı kesin. Onun yarattığı estetik anlayış ve iş modeli, gelecek nesillere ilham olmaya devam edecek.