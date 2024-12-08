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Moda dünyasında büyük vurgun! AurÉlie Bard Korsika Adası'nda gözaltına alındı!

Moda devinin finans direktörü AurÉlie Bard'ın şirketi 100 milyon Euro dolandırdığı iddia edildi. AurÉlie Bard Mikonos tatili sonrası özel jetiyle indiği Korsika Adası'nda gözaltına alındı. İşte tüm detaylar…

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 08.12.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 06:38
Moda dünyasında büyük vurgun! AurÉlie Bard Korsika Adası’nda gözaltına alındı!

Dünyaca ünlü Fransız moda zincirinin finans direktörü AurÉlie Bard, geçtiğimiz yıl şirketi adına özel bir bankada hesap açtırarak, şirketinin mali yatırımlarının büyük bir kısmını bu bankaya taşıdı.

Moda dünyasında büyük vurgun! AurÉlie Bard Korsika Adası’nda gözaltına alındı!

Temmuz 2024'e kadar bu hesaba Bard tarafından 100 milyon Euro aktarıldı. Şirketin üst düzey yöneticileri geçtiğimiz ağustosta mali verileri incelemeye aldı.

Moda dünyasında büyük vurgun! AurÉlie Bard Korsika Adası’nda gözaltına alındı!

100 MİLYON EURO BULUNAMADI

Şirketin gelirlerinden 100 milyon Euro'nun kayıp olduğu belirlenince Bard, Mikonos tatili sonrası özel jetiyle indiği Korsika Adası'nda gözaltına alındı.

Moda dünyasında büyük vurgun! AurÉlie Bard Korsika Adası’nda gözaltına alındı!

Bard'ın valizlerinde yapılan aramada değeri 500 bin Euro'nun üzerinde olan mücevher ve lüks saatler ele geçirildi.

Moda dünyasında büyük vurgun! AurÉlie Bard Korsika Adası’nda gözaltına alındı!

Ancak 100 milyon Euro'nun izine rastlanmadı. Bard'ın paraları Türkiye'deki özel bir bankaya aktardığı iddia edildi.

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