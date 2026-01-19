Trend Galeri Trend Magazin Moda tasarımcısı Valentino Garavani 93 yaşında hayatını kaybetti

Moda tasarımcısı Valentino Garavani 93 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani'den üzen haber geldi. Valentino Garavani, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 19.01.2026 20:59
Moda tasarımcısı Valentino Garavani 93 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü modacı Valentino Garavani'den acı haber bugün geldi. Ünlü modacı 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ROMA'DA HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü modacı Valentino'nun Roma'da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Moda tasarımcısı Valentino Garavani 93 yaşında hayatını kaybetti

"SEVDİKLERİYLE ÇEVRİLİ OLARAK VEFAT ETTİ"

Garavani'nin vakfının sosyal medya hesabından açıklama yaptıldı. Açıklamada, "Valentino Garavani bugün Roma'daki evinde, sevdikleriyle çevrili olarak vefat etti" ifadeleri kullanıldı.

Moda tasarımcısı Valentino Garavani 93 yaşında hayatını kaybetti

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Cenaze törenine ilişkin detaylar da paylaşıldı. Cenaze töreninin Çarşamba ve Perşembe günü düzenleneceği açıklandı.

Moda tasarımcısı Valentino Garavani 93 yaşında hayatını kaybetti

VALENTİNO GARAVANİ KİMDİR?

11 Mayıs 1932'de Voghera'da doğan tasarımcı, Paris'te eğitim aldı; ülkesine döndükten sonra 1960 yılında Roma'da Via Condotti'de atölyesini kurdu.