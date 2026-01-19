Moda tasarımcısı Valentino Garavani 93 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü modacı Valentino Garavani'den acı haber bugün geldi. Ünlü modacı 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. ROMA'DA HAYATINI KAYBETTİ Ünlü modacı Valentino'nun Roma'da hayatını kaybettiği öğrenildi. 'SEVDİKLERİYLE ÇEVRİLİ OLARAK VEFAT ETTİ' Garavani'nin vakfının sosyal medya hesabından açıklama yaptıldı. Açıklamada, 'Valentino Garavani bugün Roma'daki evinde, sevdikleriyle çevrili olarak vefat etti' ifadeleri kullanıldı. CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK Cenaze törenine ilişkin detaylar da paylaşıldı. Cenaze töreninin Çarşamba ve Perşembe günü düzenleneceği açıklandı. VALENTİNO GARAVANİ KİMDİR? 11 Mayıs 1932'de Voghera'da doğan tasarımcı, Paris'te eğitim aldı; ülkesine döndükten sonra 1960 yılında Roma'da Via Condotti'de atölyesini kurdu.