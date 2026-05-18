Trend Galeri Trend Magazin Model Grubu 10 yıl sonra bir arada! “Para bitince bir araya geldiler” yorumlarına öyle bir cevap verdiler ki…

Ünlü müzik grubu 'Model', 10 yıl önce dağılmıştı. Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık tarafından kurulan grup, geçtiğimiz günlerde konser vermişti. Model Grubu, bugün bir araya geldiklerini belirterek bir basın toplantısı düzenledi. İşte o açıklamanın detayları!

Giriş Tarihi: 18.05.2026 21:27 Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 21:42
Türk rock müziğinin iz bırakan gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya geldi. Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık tarafından kurulan grup; dinleyicilerine unutulmaz iki gece yaşatmıştı.

UZUN BİR ARADAN SONRA KONSER VERMİŞLERDİ

Uzun yıllardır beklenen buluşmanın ilk durağı İzmir olmuştu. Büyük heyecana sahne olan konser serisi, önceki gece İstanbul'da devam etmişti. Grup, yeni şarkısı 'Ölürüm Daha İyi' de canlı olarak söylemişti.

SORULARI YANITLADILAR

Ünlü grup, verdiği konserler ve yeni şarkısı sonrası, bir basın toplantısı düzenledi. Model grubu, gazetecilerin sorularına tek tek cevap verdi.

"O 10 YIL SONA ERDİ"

Fatma Turgut yaşadıkları süreçle ilgili olarak, "Bağlı olduğumuz plak şirketi ile 10 yıllık süre verilmişti. o 10 yıl sona erdi. O 10 yıl biteli az olmadı. Biz de haklarımıza ulaşmak istedik. Arkadaşlarıma ulaşmak istedim. Can'ı aradım daha sonra Okan'a da mail attım derken 'Bu üçlü çok güçlü' diye bir whatsapp grubu kurduk. Daha sonra çok fazla zaman geçirmeye başladık ve şu anda buradayız" dedi.

'PARA BİTİNCE BİR ARAYA GELDİLER' İDDİALARINA YANIT VERDİLER

"Para bitince bir araya geldiler" yorumlarına ise, "İlk 6 ayda bitti aslında... 9 buçuk sene ne yedik ne içtik... Şükürler olsun ki para kazanacak başka yollar bulduk. Bu kadar beklemezdik. Bir araya gelince mutlu olduk" diye konuştu.

2006 yılında ekranlara gelen ve bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Ergene ile Zenan rolüyle hafızalara kazınan Melike Güner, dizinin ardından da dostluklarını sürdürmeye devam ediyor.

Yakın arkadaş oldukları bilinen ikili, fırsat buldukça bir araya gelerek hasret gideriyor.

Son olarak güneşli havayı değerlendiren ünlü isimler buluşarak keyifli anlar yaşadı.

Yasemin Ergene'nin Instagram hesabından paylaştığı sürpriz kare, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Paylaşım, takipçilerden "Yılların dostluğu hala aynı" yorumlarını alırken, çok sayıda beğeni de topladı.

Magazin dünyasının renkli ve karmaşık atmosferinde bu samimi dostluklar, sektördeki rekabeti ve gerginliği yumuşatan değerli bağlar olarak öne çıkıyor. Ünlüler arasındaki bu güçlü dostluklar, hayranlarına da ilham veriyor ve magazinin sadece dedikodu ve skandallardan ibaret olmadığını gösteriyor. İşte ünlüler dünyasından öne çıkan dostluklar...

MUAZZEZ ERSOY-ESRA EROL

atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol ve Türk müziğin usta sesi Muazzez Ersoy, yılların eskitemediği dostluklar arasında yer almaya devam ediyor. İkili geçtiğimiz aylarda buluşarak samimi anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

SAFİYE SOYMAN – SEDA SAYAN: MÜZİK DÜNYASININ İKİ GÜÇLÜ KADINI

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman ile Seda Sayan, sadece sahnede değil, özel hayatlarında da birbirlerine destek olan yakın dostlar olarak biliniyor. Uzun yıllara dayanan bu dostluk, zaman zaman ortak projelerde de kendini gösteriyor. İkili, zorluklarda birbirinin yanında olarak magazin dünyasında nadir bulunan samimi dostluklardan birini sergiliyor.

HÜLYA KOÇYİĞİT – TÜRKAN ŞORAY: YEŞİLÇAM'IN EFSANE İKİLİSİ

Türk sinemasının iki efsanesi Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray, sektördeki uzun yıllarına rağmen dostluklarını hep taze tutmayı başardı. Hem kamera önünde hem de hayatın içinde birbirlerine hep destek oldular. Bu dostluk, Yeşilçam'ın unutulmaz ikililerinden biri olarak hafızalarda yer edinmiş durumda.

PINAR ALTUĞ – ZEYNO GÜNENÇ: SAMİMİ ARKADAŞLIK VE DESTEK

Oyunculuk kariyerleri boyunca birçok projede yer alan Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç, özel hayatlarında da yakın dostlar. Zeyno Günenç ve Pınar Altuğ ilişkilerinde karşılıklı destek ve güç kazanmanın temelini oluşturan bir arkadaşlık zeminine sahip. Bu dostluk, sektörde kadın dayanışmasının güzel örneklerinden.

BERDAN MARDİNİ – ŞAFAK SEZER: EĞLENCELİ VE SICAKKANLI DOSTLUK

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Berdan Mardini ile komedi dünyasının sevilen yüzü Şafak Sezer, samimiyetleri ve enerjileriyle dikkat çekiyor. İkili, farklı branşlarda olmalarına rağmen dostluklarını sıcak tutmayı başarıyor. Ortak anılar ve paylaşılan kahkahalar, bu dostluğun temel taşları.

ALİŞAN – ÇAĞLA ŞIKEL: HEM İŞ HEM ÖZEL HAYATTA DOSTLUK

Şarkıcı Alişan ile model ve sunucu Çağla Şıkel'in dostluğu, uzun yıllara dayanıyor. İkili, sık sık sosyal medyada birbirlerine yaptıkları destek paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Hem mesleki hem de özel yaşamlarında birbirlerinin en büyük destekçisi olmaları, dostluklarının sağlamlığını ortaya koyuyor.

İBRAHİM BÜYÜKAK – OĞUZHAN KOÇ: SANATIN İKİ YÜZÜ

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile müzisyenlik ve oyunculukta kendini gösteren Oğuzhan Koç, sanatın birçok alanında parlayan iki isim olarak yakın dostlar. Beraber yaptıkları projeler ve sahne performansları, onların dostluklarını pekiştiren önemli unsurlar arasında. Bu ikili, samimi ve eğlenceli tavırlarıyla magazin dünyasında sevilen dostluk örneklerinden.

FAHRİYE EVCEN – EBRU AKEL: SAMİMİYET VE KADIN DAYANIŞMASI

Fahriye Evcen ve Ebru Akel, güçlü kadınlar olarak sadece iş hayatında değil, özel hayatlarında da yakın dostlar. İkili, sosyal medyada yaptıkları samimi paylaşımlarla kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sunuyor. Dostlukları, magazin dünyasında pozitif enerjinin adreslerinden biri.

BORAN KUZUM – MERİÇ ARAL: YENİ NESİL DOSTLUK

Genç oyuncular Boran Kuzum ve Meriç Aral, sektörde birbirlerine destek olan yakın dostlardan. Kariyerlerinde yükselişte olan bu ikili, birlikte vakit geçirip sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dostluklarını pekiştiriyor. Yeni neslin samimi dostluklarından biri olarak dikkat çekiyorlar.

BARIŞ ARDUÇ – ENGİN ÖZTÜRK: KAMERA ARKASI DOSTLUĞU

Popüler oyuncular Barış Arduç ve Engin Öztürk, kamera arkasında başlayan dostluklarını yıllardır sürdürüyor. Ortak projeler ve sosyal hayat paylaşımlarıyla da dostluklarını pekiştiriyorlar. İkili, birbirlerine her koşulda destek olmayı ihmal etmiyor.

NUR FETTAHOĞLU – SELMA ERGEÇ: SET DIŞINDA SICACIK DOSTLUK

Dizilerin sevilen oyuncuları Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç, set ortamının stresini dostluklarıyla hafifletiyorlar. Sık sık birlikte vakit geçirip birbirlerine destek oluyorlar. Bu dostluk, sektörde kadın oyuncular arasındaki dayanışmanın güzel bir örneği.

İBRAHİM TATLISES – AYDEMİR AKBAŞ: MÜZİK VE SİNEMA DÜNYASININ USTALARI

Türk sanat müziği ve sinemasının duayenlerinden İbrahim Tatlıses ile Aydemir Akbaş, sektörde uzun yıllar süren dostluklarıyla tanınmışlardı. Birbirlerine olan saygı ve sevgiyle örülü bu dostluk, birçok yeni nesil sanatçı için örnek teşkil ettiler. 17 Ağustos 2024 tarihinde Aydemir Akbaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından İbrahim Tatlıses de büyük bir kayıp yaşadı.

İŞTE DOSTLUKLARIYLA KALP ISITAN DİĞER ÜNLÜLER...

Kıvanç Tatlıtuğ - Umut Evirgen

Serenay Sarıkaya - Burcum Baygut