Motosiklet terörü can alıyor! İşte Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği yer...
Türkan Şoray, Fatma Girik, Emel Sayın gibi yıldızlarla birçok filmde başrolü paylaşan, Yeşilçam'ın efsane aktörü Engin Çağlar'ın ölüm haberini ilk aldığımda "Yaşlılıktan hayatını kaybetti herhalde" dedim. Ne yazık ki, 85 yaşındaki Çağlar, İstanbul Şişli'de bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 03.11.2025 06:21