Motosiklet terörü can alıyor! İşte Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar’ın hayatını kaybettiği yer...

ABİDE-İ HÜRRİYET'TEKİ MOTOSİKLET KAOSU

Efsane aktör Engin Çağlar'ın motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybettiği Şişli'deki Abide-i Hürriyet Caddesi'nde meğer sürekli motosiklet kazası yaşanıyormuş. Bunu, o bölgede yaşayan deneyimli gazeteci arkadaşlarımdan öğrendim. Muhabir arkadaşımız Gökhan Gökduman da bölgeye çok hakim. Arkadaşlarımın dediğini yaptım Google'a 'Abide-i Hürriyet Caddesi' yazınca karşıma birçok motosiklet kazası haberi çıktı. Gökduman ise sorunu şöyle özetledi: "Abide-i Hürriyet Caddesi şehrin en kilit noktalarından biri ve sürekli motosiklet kazaları yaşanıyor. Çağlar'ın kaza geçirdiği Marriott Hotel'in önü ise trafiğin üç noktadan kesişme noktası. Kaza yerinin hemen 20 metre ötesi ise moto-kuryelerin ve yemek servisi yapan motosikletlilerin buluşma noktası. Tek yön olmasına rağmen trafiğe girmemek için moto-kuryeler caddeye ters yönden de giriyor! Paket yetiştirme telaşı yaşadıkları için sürekli kaos çıkarıyorlar, kazalara neden oluyorlar.

'TEHLİKELİ BİR NOKTA'

Şişli Camii önünde kasis varken, trafiğin başlama kesişme noktası olan bu yerde kasis yok. Yaşlı yayalar ve karşıdaki okul nedeniyle çocuklar için her zaman tehlike arz eden bir nokta burası." Gökhan Gökduman'ın trafik müfettişi gibi teknik analiz yaparak anlattığı, Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği Abide-i Hürriyet Caddesi ve Marriott Hotel'in önündeki motosiklet terörü için umarım önlem alınır.