MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç’ın son hali üzdü! Tek başına yürüyemiyor...

Uzun zamandır MS hastalığı nedeniyle sağlık problemleri yaşayan Serdar Ortaç, son görüntüsüyle sevenlerini endişelendirdi. Yürümekte güçlük çeken Ortaç'ın destek aldığı anlar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.03.2026 11:09
MS hastalığıyla mücade ettiği bilinen Serdar Ortaç'ın son halini gören hayranları sanatçı hakkında endişelenmeye başladı.
Ortaç, yeniden hastalığıyla gündeme geldi.

"HASTALIĞIMI İMTİHAN OLARAK GÖRDÜM"

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ortaç, "Ben eskiden çok küstahtım. Gençken egolarım vardı sonra kendime geldim. Ayağım böyle olunca annem 'Allah seni sınıyor oğlum' dedi. Peki bu imtihansa benim bir şeyleri düzeltmem lazım. Önce ukalalığı bıraktım. Sonra herkesi eşit görmeyi öğrendim. Ondan sonra böyle oldu. Hastalık gelince de hayat daha kıymetli oldu. Okyanus kadar kız verse evlendirseler beni ayağımı versin ve huzurla öleyim derim" ifadelerini kullanmıştı.

DESTEK ALMADAN YÜRÜYEMİYOR

Yürümekte güçlük çektiği görülen Ortaç'ın bu halleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sevenleri, ünlü şarkıcının son durumuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Destek almadan yürüyemediği gözlenen Ortaç'ın konuşurken de zorlandığı görüldü.

32 YIL SONRA GELEN İTİRAF

İlknur Soydaş, Serdar Ortaç'ın Karabiber adlı şarkısının klibinde göbeğinden zeytin yedirerek 90'lara damga vurmuştu. Klibin ardından eski manken ve oyuncu İlknur Soydaş, adeta sırra kadem basmıştı.

Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, nam-ı diğer 'Karabiberim' iş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti.

YILLAR SONRA BULUŞTULAR

Serdar Ortaç, "Karabiberim" klibindeki partneri İlknur Soydaş ile bir programda bir araya geldi. 32 yıl sonra buluşan ikilinin itirafları ise gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İlknur Soydaş'a olan duygularının klipten çok daha önce başladığını itiraf etti.

Ortaç, "İlknur'a ben önceden aşık oldum ama klip, şarkı falan ortada yok. İlknur'a nasıl kur yapacağımı düşünüyorum. Çok da ünlü değilim. Küçük bir herifim. Buna baya kur yapmaya çalıştım ama neyimi beğenmedi anlamadım yani…"

Bu açıklamaların üzerine İlknur Soydaş, "Ben seni çok sevmiştim ama öyle sevgili olup sonra ayırılıp bir daha görüşmemektense hep dost kalmayı tercih ettim" dedi.

