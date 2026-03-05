MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç’ın son hali üzdü! Tek başına yürüyemiyor...

MS hastalığıyla mücade ettiği bilinen Serdar Ortaç'ın son halini gören hayranları sanatçı hakkında endişelenmeye başladı. 'HASTALIĞIMI İMTİHAN OLARAK GÖRDÜM' Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ortaç, 'Ben eskiden çok küstahtım. Gençken egolarım vardı sonra kendime geldim. Ayağım böyle olunca annem 'Allah seni sınıyor oğlum' dedi. Peki bu imtihansa benim bir şeyleri düzeltmem lazım. Önce ukalalığı bıraktım. Sonra herkesi eşit görmeyi öğrendim. Ondan sonra böyle oldu. Hastalık gelince de hayat daha kıymetli oldu. Okyanus kadar kız verse evlendirseler beni ayağımı versin ve huzurla öleyim derim' ifadelerini kullanmıştı. DESTEK ALMADAN YÜRÜYEMİYOR Yürümekte güçlük çektiği görülen Ortaç'ın bu halleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sevenleri, ünlü şarkıcının son durumuyla ilgili endişelerini dile getirdi. Destek almadan yürüyemediği gözlenen Ortaç'ın konuşurken de zorlandığı görüldü. 32 YIL SONRA GELEN İTİRAF İlknur Soydaş, Serdar Ortaç'ın Karabiber adlı şarkısının klibinde göbeğinden zeytin yedirerek 90'lara damga vurmuştu. Klibin ardından eski manken ve oyuncu İlknur Soydaş, adeta sırra kadem basmıştı. Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, nam-ı diğer 'Karabiberim' iş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti. YILLAR SONRA BULUŞTULAR Serdar Ortaç, 'Karabiberim' klibindeki partneri İlknur Soydaş ile bir programda bir araya geldi. 32 yıl sonra buluşan ikilinin itirafları ise gündem oldu. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İlknur Soydaş'a olan duygularının klipten çok daha önce başladığını itiraf etti. Ortaç, 'İlknur'a ben önceden aşık oldum ama klip, şarkı falan ortada yok. İlknur'a nasıl kur yapacağımı düşünüyorum. Çok da ünlü değilim. Küçük bir herifim. Buna baya kur yapmaya çalıştım ama neyimi beğenmedi anlamadım yani…' Bu açıklamaların üzerine İlknur Soydaş, 'Ben seni çok sevmiştim ama öyle sevgili olup sonra ayırılıp bir daha görüşmemektense hep dost kalmayı tercih ettim' dedi. BABA–OĞUL 22 YIL SONRA YENİDEN BİR ARADA! Uzun yıllara damgasını vuran Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u adeta ekranlarda büyüdü. Şimdi 22 yaşında bir delikanlı oldu. Tamer Karadağlı, Özgür Ozan, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in başrolünde yer aldığı efsane dizide, Alp Eren Khamis ise Beton Orçun'a hayat verdi. Daha bebekken Selami ile Gönül'ün çocuğu olarak dizide yer alan genç isim, şimdi spor salonundan çıkmıyor. Alp Eren Khamis kaslı vücuduyla mankenlere de taş çıkartıyor. Çocuklar Duymasın'da baba–oğul karakterlerine hayat veren Özgür Ozan ve Alperen Khamis, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Sette kurulan o sıcak bağın hala devam ettiğini gösteren buluşma, dizinin hayranlarını da duygulandırdı. 2004 yılında diziden ayrıldığında 38 yaşında olan Özgür Ozan bugün 60 yaşında. Çocuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Alp Eren Khamis ise artık 22 yaşında. Öte yandan dizinin sevilen karakterlerinden Dominant Teyze ve Beton Orçun bir araya gelmişti. Zeyno Gönenç'in hesabında paylaştığı bu kare beğeni yağmuruna tutuldu 'BENİM GÖZLER ÇOK GÜLÜNCE ÇİZGİ' Sosyal medyanın gündemine oturan fotoğraf; Zeyno Günenç '🤓💛💜🥳 benim gözler çok gülünce çizgi😁😁😁' notuyla paylaştı. Fotoğrafın altına gelen yorumlarda birçok kullanıcı, nostaljik anılarını hatırlatarak Çocuklar Duymasın dizisinin unutulmaz anlarına dair paylaşımlarda bulundu. Alp Eren Khamis'in canlandırdığı Beton Orçun karakteri, kısa sürede dizinin vazgeçilmez karakterlerinden birine dönüşmüş ve replikleriyle, küçük yaştaki oyunculuğuyla gönüllere taht kurmuştu. PEKİ ALP EREN KHAMİS KİMDİR? Lübnan asıllı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak 2003 yılında dünyaya gelen Alp Eren Khamis, Türkiye'nin en çok bildiği oyunculardan birine dönüştü. Çok küçük yaşına rağmen ekranlarda boy gösteren çocuk yıldız, günümüzde büyüdü ve genç bir delikanlı olarak değişimiyle adeta sevenlerini şoke ediyor. Genç yıldız, sosyal medya hesabında paylaştığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Gelecekte oyunculuğa devam edip etmeyeceği merak edilen genç yıldız, şimdilik kariyerine dair net bir açıklamada bulunmuş değil. Ancak hayranları, onu yeni projelerde görmek için sabırsızlanıyor. DEĞİŞİMİYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER ÇOCUK YILDIZ! SİHİRLİ ANNEM'İN CEM'İ BUĞRA ÖZMÜLDÜR Değişimiyle herkesi şoke eden Buğra Özmüldür, bir dönemin sevimli çocuk yıldızı olmaktan bambaşka bir kimliğe büründü! Sihirli Annem dizisinde Cem karakteriyle hayatımıza giren Özmüldür'ün, yıllar içinde yaşadığı dönüşüm sosyal medyada gündem oldu. Fazla kilolarından kurtularak yepyeni bir görünüme kavuşan oyuncunun son hali, hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler... Henüz çocuk yaşlarda başlayan şöhret yolculuğunda hem ekran önü hem de kişisel hayatında birçok zorlukla mücadele eden Özmüldür, adeta küllerinden yeniden doğdu. Çocukluk yıllarının tatlı, tombul Cem'inden, fit ve özgüven dolu bir bireye dönüşen oyuncu, şimdi sadece görünümüyle değil, senaristlikteki başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Çocuk yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atan Buğra Özmüldür, ilk olarak 9 yaşında bir gazoz reklamı ile dikkatleri çekmişti. Bu başarılı performans, onu Reklam Özdenetim Kurulu'nun kampanyasında rol almaya taşıdı. Bu kampanya sayesinde Sihirli Annem dizisinin yönetmeni tarafından keşfedilen Özmüldür, dizide Cem karakteriyle izleyicilerin kalbini kazandı. 'HEM ÜN HEM ZORLUK BİR ARADA' Sihirli Annem'deki başarısını, reklam oyunculuğu ve Selena dizisindeki konuk oyunculuk gibi projeler izledi. Ancak çocuk yaşta gelen bu şöhret, ona hem ün hem de birçok zorluk getirdi. Sette sabaha kadar çalışıp sabah okula gitmek zorunda kalan Özmüldür, yaşıtlarından gelen tepkilerle de başa çıkmak zorunda kaldı. O dönemde aldığı 'Bizimle zaman geçirmiyorsun' gibi mesajlar, sosyal hayatını etkiledi. İŞTE SON HALİ: 'MÜTERCİM TERCÜMANLIK BİTİRDİ' Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünü bitiren Buğra Özmüldür, oyunculuğun yanında çevirmenlik ve senaristlik alanlarında da kariyerine devam etti. 2013 yılında 'Perde' adlı kısa filmde Baran Kara karakterini canlandırdı ve 2015'te vizyona giren 'Senden Bana Kalan' filminde Menfi karakterine hayat verdi. Aynı yılda, senaryosunu Sadi Celil Cengiz'in yazdığı 'Olaylar Olaylar' filminde hem oyunculuk hem de cast direktörlüğü yaptı. 'ÇOCUK OYUNCULUĞUN ZORLUKLARINI DİLE GETİRDİ' Çocuk oyunculuk döneminin etkilerini çeşitli platformlarda dile getiren Özmüldür, yaşadığı zorluklardan sıkça bahsetti. Hem okul hem de set yoğunluğu nedeniyle yaşadığı baskıları ve sosyal hayattaki sıkıntıları dile getiren oyuncu, bu süreçte büyük dersler çıkardığını ifade etti. 'AŞK ACISINDAN 30 KİLO VERDİ' Ayrıca fiziksel değişimleriyle de dikkat çeken Buğra Özmüldür, bir dönem fazla kiloları nedeniyle özgüven problemleri yaşadığını ve bu durumu aşmak için kilo vermeye karar verdiğini dile getirdi. 90 kilodan 60 kiloya inmeyi başaran Özmüldür, sosyal medyada paylaştığı değişim süreciyle takipçilerinin takdirini kazandı. Bugünlerde daha sakin bir hayat süren Özmüldür, senaristlik projelerine odaklanıyor. Genç yaşta başlayan kariyer yolculuğu, hem ekran önü hem de arkasındaki yeteneklerini gözler önüne seriyor. ŞOKE EDEN DEĞİŞİMİYLE BİR DİĞER ÇOCUK OYUNCU: ERİMŞAH BORA Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı. Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı. İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın son hali... Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Erimşah Bora sosyal medyada da aktif değil. Üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra Oyun Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans yapan Erimşah Bora eğitmenlik de yapıyor. Çocuk yıldızların yıllar içindeki değşimlerini sizler için derledik... ÇAĞLA ŞİMŞEK Küçük Gelin değişimi ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şimşek şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor. Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İlk olarak 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde rol alan, ardından 'Küçük Gelin' dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı. Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek son olarak 'Tozlu Yaka'.dizisi ile ekranlarda boy gösterdi. ÇAĞLA ŞİMŞEK ÇAĞLA ŞİMŞEK ONUR SARIKAYA 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında popüler olan Küçük Onur yani tam adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde 39 yaşında. Küçük Onur'un son hali 'yıllar ona acımamış' dedirtti. Küçük İbo ve Küçük Onur 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı. Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu. Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar. Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor. İşte Küçük Onur'un son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri... ONUR SARIKAYA BELEMİR TEMİZSOY Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı 'Ayşe' karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ise ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor. Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti. YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı. BELEMİR TEMİZSOY BELEMİR TEMİZSOY BELEMİR TEMİZSOY SEYİT KARABULUT Cennet Mahallesi'nin Aliş'i kara çocuk Seyit Karabulut ise çoktan evlenip baba oldu. Cennet Mahallesi adlı dizide Aliş karakterine hayat veren Seyit Karabulut, aslen Trakya'lıdır Şimdilerde evli ve bir çocuk babası olan Seyit Karabulut ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. SEYİT KARABULUT ECE ALTON Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Garip filminin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u hala Yeşilçam film kuşağında görenler bayılarak izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam ediyor. Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor? Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali… ECE ALTON ECE ALTON ECE ALTON HALİL İBRAHİM KÜÇÜK Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük sahnelere geri döndü. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü… İşte merak edenler için Küçük İbo'nun son hali… HALİL İBRAHİM KÜÇÜK HALİL İBRAHİM KÜÇÜK MERVE ERDOĞAN Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan, yıllar sonra ortaya çıktı. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, müzisyen Mert Cari ile evlendi. İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken tadan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı. MERVE ERDOĞAN MERVE ERDOĞAN MERVE ERDOĞAN ŞEBNEM CECELİ 'Yaprak Dökümü' dizisinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı. Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, güzeller güzeli bir genç kız oldu. İşte genç oyuncunun şimdiki hali... ŞEBNEM CECELİ ŞEBNEM CECELİ BATUHAN KARACAKAYA Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Sulçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçti. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan dizide rol alan oyuncuların şu an ne yaptıkları merak konusu oldu. İşte yakışıklı oyuncun yıllar içindeki değişimi. BATUHAN KARACAKAYA BATUHAN KARACAKAYA BATUHAN KARACAKAYA BİRSU DEMİR Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı. BİRSU DEMİR BİRSU DEMİR BİRSU DEMİR ZEYNEP ÖZKAYA 'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yıllar içindeki değiimi ile oldukça merak edilen çocuk oyuncu, şimdilerde sosyal medyanın en gözde isimlerinden oldu. ZEYNEP ÖZKAYA ZEYNEP ÖZKAYA ZEYNEP ÖZKAYA BURÇİN ABDULLAH 'Üvey Baba' dizisinin çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, yıllar sonra ortaya çıktı. Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü. BURÇİN ABDULLAH BURÇİN ABDULLAH BURÇİN ABDULLAH DİLARA KURTULMUŞ 'Selena' hala izleyicilerin yakın ilgisini taşıyor. Dizinin eski bölümleri tekrar tekrar izlenirken, Selena'da üç kardeşten biri olan Nazlı karakterine can veren Dilara Kurtulmuş'un son hali görenleri şaşkına çeviriyor. DİLARA KURTULMUŞ DİLARA KURTULMUŞ DİLARA KURTULMUŞ JENNİFER BOYNER Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner değişimi ile ağızları açık bıraktı! Çocuk yıldız Jennifer Boyner şimdi güzeller güzeli bir genç kız. Geçmiş yıllarda büyük bir ilgi ile takip edilen 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncusu Jennifer Boyner son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı olarak hafızalara kazınan Jennifer Boyner şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Jennifer Boyner son olarak yeni imajı ile sosyal medyada boy gösterdi. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. JENNİFER BOYNER JENNİFER BOYNER DAMLA ERSUBAŞI Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. DAMLA ERSUBAŞI DAMLA ERSUBAŞI ASENA KESKİNCİ 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci, büyüdü. Genç oyuncu, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Son olarak 'Masumiyet' dizisinde rol alan Asena Keskinci değişimi ile adeta dudak uçuklattı. ASENA KESKİNCİ ASENA KESKİNCİ GÜNEL ZEYNALOVA ''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. GÜNEL ZEYNALOVA GÜNEL ZEYNALOVA GÜNEL ZEYNALOVA GÜNEL ZEYNALOVA EGE TANMAN Herkes onu Çağan Irmak'ın 2005 yılında büyük gişe başarısı gösteren filmi Babam ve Oğlum'da Deniz rolüyle tanımıştı. Babam ve Oğlum, filmdeki rolüyle milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğdu. O küçük çocuk şimdi büyüdü ve yakışıklı bir delikanlı oldu. EGE TANMAN EGE TANMAN EGE TANMAN EGE TANMAN EGE TANMAN BUĞRA ÖZMÜLDÜR Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür'ün eski halinden eser yok. Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu. BUĞRA ÖZMÜLDÜR BUĞRA ÖZMÜLDÜR EMİR BERKE ZİNCİDİ Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir çok genç oyuncunun da yıldızını parlatmıştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü... EMİR BERKE ZİNCİDİ EMİR BERKE ZİNCİDİ EMİR BERKE ZİNCİDİ LEYLİFER KIZGINYÜREK Bir döneme damga vuran 'Dudaktan Kalbe' dizisinin çocuk oyuncusu Leylifer Kızgınyürek yıllar sonra ortaya çıktı. Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerini paylaştığı 'Dudaktan Kalbe' dizisinde 'Melek' karakteriyle tanınan Leylifer Kızgınyürek, güzeller güzel bir genç kız oldu. LEYLİFER KIZGINYÜREK LEYLİFER KIZGINYÜREK OZAN UĞURLU 'Yabancı Damat' dizisinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu yıllar sonra ortaya çıktı. Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı 'Yabancı Damat' dizisinde 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu, yakışıklı bir delikanlı oldu. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın değişimi … OZAN UĞURLU OZAN UĞURLU OZAN UĞURLU GİZEM GÜVEN 'Sihirli Annem'in 'Cereni' olarak hafızalara kazınan güzel oyuncu, şimdilerde oldukça popüler. Neşeli halleriyle dikkat çeken çocuk oyuncu, artık güzeller güzeli bir genç kadın. İşte minik 'Ceren'in şimdiki hali... GİZEM GÜVEN GİZEM GÜVEN EZO SUNAL Kemal Sunal'ın efsanevi filmleri arasında yer alan 'Şendul Şaban' filmi, hala severek izlenmeye devam ediyor. Filmin konusunun yanında, filmdeki küçük kızı canlandıran oyuncunun şimdiki hali de çok merak ediliyor. Şendul Şaban'nın kızı rolündeki ve gerçek hayatta da kızı olan Ezo Sunal'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. EZO SUNAL EZO SUNAL EZO SUNAL