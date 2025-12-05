MS hastalığıyla mücadele ediyordu! Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını endişelendirdi: "Ne olmuş böyle"

"HASTALIĞIMI İMTİHAN OLARAK GÖRDÜM"

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ortaç, "Ben eskiden çok küstahtım. Gençken egolarım vardı sonra kendime geldim. Ayağım böyle olunca annem 'Allah seni sınıyor oğlum' dedi. Peki bu imtihansa benim bir şeyleri düzeltmem lazım. Önce ukalalığı bıraktım. Sonra herkesi eşit görmeyi öğrendim. Ondan sonra böyle oldu. Hastalık gelince de hayat daha kıymetli oldu. Okyanus kadar kız verse evlendirseler beni ayağımı versin ve huzurla öleyim derim" ifadelerini kullanmıştı.