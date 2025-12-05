Trend Galeri Trend Magazin MS hastalığıyla mücadele ediyordu! Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını endişelendirdi: "Ne olmuş böyle"

Uzun zamandır MS hastalığı nedeniyle sağlık problemleri yaşayan Serdar Ortaç, son konserindeki görüntüleriyle hayranlarını endişelendirdi. Ünlü şarkıcının sahneye çıkmak için destek istemesi dikkat çekti. Ortaç'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...

Giriş Tarihi: 05.12.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:32
MS hastalığıyla mücade ettiği bilinen Serdar Ortaç'ın son halini gören hayranları sanatçı hakkında endişelenmeye başladı.

Bir süredir özel hayatındaki olaylar sebebiyle gündeme gelen Ortaç, son olarak yeniden hastalığıyla gündeme geldi.

"HASTALIĞIMI İMTİHAN OLARAK GÖRDÜM"

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ortaç, "Ben eskiden çok küstahtım. Gençken egolarım vardı sonra kendime geldim. Ayağım böyle olunca annem 'Allah seni sınıyor oğlum' dedi. Peki bu imtihansa benim bir şeyleri düzeltmem lazım. Önce ukalalığı bıraktım. Sonra herkesi eşit görmeyi öğrendim. Ondan sonra böyle oldu. Hastalık gelince de hayat daha kıymetli oldu. Okyanus kadar kız verse evlendirseler beni ayağımı versin ve huzurla öleyim derim" ifadelerini kullanmıştı.

Bir süredir eski eşi Chloe ile ilgili konularda gündeme gelen Ortaç'ın son halini gören sevenleri ünlü sanatçı için endişelenmeye başladı.

YÜRÜMEKTE ZORLANDI!

Son konseri sırasında yürümekte güçlük çektiği görülen Ortaç'ın bu halleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ünlü şarkıcının sevenleri, şarkıcının son durumuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Ortaç'ın sahneye destek alarak çıkmasından sonra Ortaç tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sevenleri sosyal medyadan ünlü şarkıcıya "Ne olmuş böyle?", "Çok geçmiş olsun" mesajları yağdırarak hem endişelerini hem de iyi dileklerini yolladı.

İşte diğer ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları...

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

AJDA PEKKAN

79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

LADY GAGA

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı.

BELLA HADİD

Podyumların gözde modellerinden Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip.

SELENA GOMEZ

Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.