MS hastalığıyla mücadele ediyordu! Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını endişelendirdi: "Ne olmuş böyle"
Uzun zamandır MS hastalığı nedeniyle sağlık problemleri yaşayan Serdar Ortaç, son konserindeki görüntüleriyle hayranlarını endişelendirdi. Ünlü şarkıcının sahneye çıkmak için destek istemesi dikkat çekti. Ortaç'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...
Giriş Tarihi: 05.12.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:32