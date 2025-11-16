Muazzez Abacı vasiyet bıraktı mı? Kızı ilk kez açıkladı!

Abacı hakkında bir diğer merak edilen detay ise hayat hikayesiydi... Bakın usta sanatçı buralara nasıl gelmiş!

12 Kasım 1947'de Ankara'da doğan Muazzez Abacı'nın nüfustaki soyadı Altıok'tu. Babası, "Sarı Bomba" lakabıyla tanınan ünlü boksör Oktay Altıok idi; ancak Abacı, babasını henüz bir buçuk yaşındayken kaybetti. O erken kayıp, hayatının ilk büyük acısı oldu. Yatılı olarak okuduğu Ankara Koleji, ona disiplinli bir eğitim ortamı sundu. Fakat asıl tutkunun müzik olduğuna küçük yaşta karar vermişti.