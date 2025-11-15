Muazzez Abacı'nın gerçek ölüm sebebi ortaya çıktı! Kızı Aslı Saba Abacı açıkladı! "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."

"ELLERİNDEN GELEN HER TÜRLÜ YARDIMI YAPTILAR"

Abacı, hastanenin olayda ihmali olup olmadığına ilişkin sorulara, "Yapılan hiçbir şey tabii ki kasıtlı değildi. Ben de yeni duymaya başladım, anjiyodan sonra birçok kişide böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Antibiyotik tedavisine başlandı. Annem de o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi. Ellerinden gelen her türlü yardımı yaptılar. Her şey yapıldı. Ben ayrıca anneme de her gün 'Ne zaman istersen, ben eve gitmek istiyorum dersen hemen gideriz' dedim. 'Yok kalalım' dedi. O da ilk defa bu kadar zorlandı tabii ki. 'Bu kalp krizi çok zormuş' dedi" cevabını verdi.

"YARIN TÜRKİYE'YE GELECEĞİZ"

Aslı Saba Abacı, annesinin cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin çalışmalarda Amerikan Diyanet Merkezi ve Kültür Bakanlığı'nın sağladığı yardımlar için teşekkürlerini ileterek, "İki gündür Türkiye'ye aynı uçakta dönelim diye uğraşıyorum. Annemin menajeri Taner budak da Türkiye'den çok takipte bulundu. Yarın Türkiye'ye geleceğiz. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir seremoni düzenlenecek. Daha sonra annemi Ankara'da babasının yanına teslim edeceğim" dedi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Abacı'nın cenazesi Washington'dan Türk Hava Yolları aracılığıyla İstanbul'a gönderilmek üzere havalimanına getirilecek.