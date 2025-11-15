Trend Galeri Trend Magazin Muazzez Abacı'nın gerçek ölüm sebebi ortaya çıktı! Kızı Aslı Saba Abacı açıkladı! "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."

Kızını görmek için gittiği ABD'de 78'inci doğum gününde yaşama veda eden Muazzez Abacı'nın gerçek ölüm sebebi ortaya çıktı. Usta sanatçının kızı Aslı Saba Abacı açıkladı.

Giriş Tarihi: 15.11.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:08
Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Muazzez Abacı 5 Kasım tarihinde kızını görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp krizi geçirdi. Stent takılan sanatçı böbreklerinde komplikasyon oluşması nedeniyle 12 Kasım'da hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİNİ KIZI AÇIKLADI

Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı, usta sanatçının ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yaparak şu sözleri kullandı:

"Anjiyodan sonra birçok kişide böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Antibiyotik tedavisine başlandı. Annem de o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi" ifadelerini kullandı. Annesinin yoğun bakım sürecini anlatan Sabacı, "Biz hastaneye ilk gittiğimiz zaman 'gerekirse kalp masajı yapalım mı, entübe edelim mi' gibi sorulara annem, 'Yok canım benim öyle şeylere ihtiyacım olmaz' demişti. Öyle hayat doluydu"

"BENİM ÖYLE ŞEYLERE İHTİYACIM OLMAZ"

Aslı Abacı, "Annemi iki hafta önce kalp kriziyle hastaneye götürdük. Ondan sonra hemen erkenden hastanedeydik. Hemen anjiyo yapıldı. Kalp damarı açıldı. Bir iki gün çok güzeldi. Gayet iyiydi. Fakat o anjiyonun komplikasyonu nedeniyle başka organlar da etkilendi. Bir türlü toparlanamadı. Yani böbrek, kalp bir şekilde anlaşamadı. Ondan sonra yoğun bakıma geçirmek zorunda kaldık. Ama yoğun bakımdayken de hep görüşüyorduk, konuşuyorduk. Bizim aklımıza böyle bir şey gelmedi. Hatta biz hastaneye ilk gittiğimiz zaman 'gerekirse kalp masajı yapalım mı, entübe edelim mi' gibi sorulara annem, 'Yok canım benim öyle şeylere ihtiyacım olmaz' demişti. Öyle hayat doluydu. Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde son iki günde bayağı zorlanmış. Özellikle kalp biraz yetmezliğe gidince kendisini o şekilde kaybettik maalesef" dedi.

"ELLERİNDEN GELEN HER TÜRLÜ YARDIMI YAPTILAR"

Abacı, hastanenin olayda ihmali olup olmadığına ilişkin sorulara, "Yapılan hiçbir şey tabii ki kasıtlı değildi. Ben de yeni duymaya başladım, anjiyodan sonra birçok kişide böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Antibiyotik tedavisine başlandı. Annem de o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi. Ellerinden gelen her türlü yardımı yaptılar. Her şey yapıldı. Ben ayrıca anneme de her gün 'Ne zaman istersen, ben eve gitmek istiyorum dersen hemen gideriz' dedim. 'Yok kalalım' dedi. O da ilk defa bu kadar zorlandı tabii ki. 'Bu kalp krizi çok zormuş' dedi" cevabını verdi.

"YARIN TÜRKİYE'YE GELECEĞİZ"

Aslı Saba Abacı, annesinin cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin çalışmalarda Amerikan Diyanet Merkezi ve Kültür Bakanlığı'nın sağladığı yardımlar için teşekkürlerini ileterek, "İki gündür Türkiye'ye aynı uçakta dönelim diye uğraşıyorum. Annemin menajeri Taner budak da Türkiye'den çok takipte bulundu. Yarın Türkiye'ye geleceğiz. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir seremoni düzenlenecek. Daha sonra annemi Ankara'da babasının yanına teslim edeceğim" dedi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Abacı'nın cenazesi Washington'dan Türk Hava Yolları aracılığıyla İstanbul'a gönderilmek üzere havalimanına getirilecek.

NAAŞI UÇAKLA ÜLKEYE GETİRİLECEK

Vefatı yasa boğan Muazzez Abacı'nın naaşının Türkiye'ye ulaştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti.

Abacı'nın naaşı uçakla ülkeye getirilecek ve işlemler, sanatçının kızı Saba Abacı ile menajeri Taner Budak'ın koordinasyonunda yürütülüyor.

Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde özel bir ekip kurularak cenaze nakli ve tören hazırlıkları titizlikle denetleniyor.

Muazzez Abacı'nın cenaze programında değişiklik yapıldı. 78 yaşında aramızdan ayrılan Abacı'nın naaşı İstanbul'a getirilecek.

VEDA TÖRENİ TARİH GÜNCELLEMESİ

Türk sanat müziğinin büyük ustası Muazzez Abacı için düzenlenecek veda programına ilişkin daha önce paylaşılan tarihte değişiklik yapıldı.

İSTANBUL'DAKİ AKM VEDA TÖRENİ 16 KASIM PAZAR GÜNÜ

Tören hazırlıkları çerçevesinde yapılan son düzenlemeler doğrultusunda, İstanbul'daki AKM veda töreni 16 Kasım Pazar günü saat 12.00'ye alındı.

Usta sanatçının naaşı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Ankara'ya götürülecek.

Muazzez Abacı, 17 Kasım Pazartesi günü Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

BABASININ YANINA GÖMÜLECEK

Abacı, Sarı Bomba lakabıyla tanınan babası ünlü boksör Oktay Bey'i kaybettiğinde henüz 1.5 yaşındaydı. Babasız büyüyen sanatçı, o eksikliği hiçbir zaman unutmadı. Ünlü sanatçı, vasiyetinde babasının yanına gömülmek istediğini söylemişti. Abacı, Ankara'da babası Oktay Altıoklar'ın mezarının yanına defnedilecek.

HAYAT HİKAYESİ FİLM GİBİ
4 kez nikah masasına oturan Muazzez Abacı'nın özel yaşamı filmlere konu olacak cinsten. Henüz 18 yaşındayken polis memuru Abdurrahman Abacı ile evlenen sanatçının tek kızı Saba Abacı da 1969'da bu evlilikten dünyaya geldi. Sanatçı, 1970'de Abdurrahman Abacı ile ayrıldı, fakat eski eşinin soyadını taşımaya devam etti.

SÜRPRİZLERİ VE ROMANTİK JESTLERİ

Daha sonra Avukat Atilla Kurtbaş ile evlenip iki yıl evli kalan Abacı'nın sonraki evliliği ise büyük sansasyon yarattı. 1980'de dönemin ünlü kabadayılarından Hasan Heybetli ile evlenen Abacı, bu ilişkisi sebebiyle uzun süre magazin gündeminin merkezinde yer aldı. Özellikle Heybetli'nin her gün gönderdiği 24 kırmızı gül, sanatçının çalıştığı gazinodaki sürprizleri ve romantik jestleri sık sık haberlere konu oldu.

"BİR ISLIK ÇALAR, BEN DE BALKONA KOŞARDIM"

Heybetli'nin Akşehir'de kaldığı cezaevinin yakınında ev tutması ve bunu "Hasan cezaevi bahçesinden bir ıslık çalar, ben de balkona koşardım" diye anlatması Abacı'nın Heybetli'ye olan aşkının kanıtıydı. Ancak 1983 yılında boşanan çift, 1986'da ikinci kez evlendi. Bir dargın bir barışık geçen bu ilişki 1993'te tamamen sona erdi. Heybetli de geçtiğimiz mart ayında İzmir'deki F tipi cezaevinde tek başına kaldığı odasında hayatını kaybetmişti.

SON KLİBİNDE TORUNUYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Muazzez Abacı; Sezen Aksu'nun eserlerinin seslendirildiği, yapımcılığını Murat Yıldırım'ın yaptığı 'Sezen'imin Şarkıları' albümünde 'Her Şeyi Yak' şarkısında Ferman Akgül ile düet yapmış ve klip çekmişti.

Abacı'ya klipte torunu Sare Anderson da eşlik etmişti. Muazzez Abacı'nın ölmeden önce çekilen son klibi önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

SANAT DÜNYASI YASTA!

Bir dönem sesiyle milyonları duygulandıran usta sanatçı Muazzez Abacı'nın vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

İşte ünlü isimlerin duygulandıran taziye mesajları…

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN TAZİYE MESAJLARI...

Esra Erol, "Nasıl bir gün... Muazzez Abacı'yı kaybetmişiz"

Ata Demirer, Çok üzgünüm ,çağlayan gibi bir ses ,muhteşem bir repertuvar ,dev bir sanatçı..
Marşandiz Stüdyosu'nda ' Atacım benim şarkımı okumuşsun 'deyip ardından patlattığınız kahkaha ile hatırlayacağım sizi .
Nur içinde yatın Muazzez hanım Allah sevenlerine ve yakınlarına sabır versin Allah rahmet eylesin."

Demet Akalın, "Kendisini tanımak, kadrosunda olmak, o saçlarını kestirme bir daha diyerek beni uyarmıştı ilk İzmir gazino dönemimde. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun"

Pınar Altuğ Atacan

Deniz Seki, "Çok üzüldüm.. Büyük bir sesi büyük bir ismi kaybettik Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Güle güle MUAZZEZ ABACI #muazzezabacı"

"BİR EFSANE GEÇTİ HAYATIMIZDAN"

Ebru Gündeş, "Bir efsane geçti hayatımızdan... Dev sesi hep kulaklarımızda, gülüşü hep içimizde olacak... Yeriniz dolmaz büyük Abacı... Unutmayacağız!"

Ayşegül Aldinç, Türk sanat müziğinin en önemli, unutulmaz sesi Muazzez Abacı'nın doğum gününde hayata veda edişi son derece üzücü. Allah rahmetiyle uğurlasın. Ailesine sevenlerine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun.🙏🏼🥀"

Seda Sayan, "Büyük Ustayı kaybettik Allah rahmet eylesin 🙏 #muazzezabacı Mekanın cennet olsun"

Emel Sayın, "Ah Muazzez'im…Can arkadaşım…Hepimizin kıymetlisi…Öyle üzgünüm ki! Seni unutmak mümkün değil. Çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun."