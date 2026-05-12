Mücevherci ailenin manikürcü kızı! İbrahim Kutluay'ın eski sevgilisi Edwina Sponza güzellik sektörüne girdi

Dünyaca ünlü mücevherci Sponza Ailesi'nin kızı Edwina Sponza güzellik sektörüne girdi. Sponza, bir güzellik merkezi açtı. Merkezde, manikür-pedikür, kaş-kirpik, cilt bakımı gibi hizmetler veriliyor.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 12.05.2026 06:31 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 06:37
Dünyaca ünlü mücevherci Sponza Ailesi'nin kızı Edwina Sponza, dört yıl aradan sonra 'güzel' bir işle iş hayatına geri döndü! 2018'de yakın arkadaşı Aslı Bayraktaroğlu ile moda sektörüne giren ve Bebek'te bir butik açan Sponza, 2022'de sıkılıp ortaklıktan ayrılmıştı.

Bu kez tek başına güzellik sektörüne giren Sponza, Etiler'de, bir güzellik merkezi açtı. Merkezde, manikür- pedikür, kaş-kirpik, cilt bakımı gibi hizmetlerle hemcinslerinin güzelliklerine güzellik katıyor.

Edwina Sponza'nın güzellik merkezi açtığını öğrenen sosyetik dostlarının kısa sürede merkezin müdavimi olduğunu öğrendim. Edwina Hanım, merkezin gördüğü ilgiden ve kazancından gayet mutluymuş.
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile yaklaşık 14 yıl önce başlayan ilişkilerinde istikrarı bir türlü sağlamayan, ilk işinden de sıkılıp ayrılan Edwina Sponza, bu 'güzel' işinden de sıkılıp bırakır mı yoksa istikrar sağlamayı başarır mı, bekleyip göreceğiz.

KOLAY PARA ONA DA CAZİP GELDİ!
Sosyetik isimler için etkinliklere ev sahipliği yapmak (hosting), son yıllarda ciddi gelir kapısı oldu! Eşi-dostu olan tanınmış simaları etkinliklere çağırıyor ve bunun karşılığında para alıyorlar. Kısaca 'hosting' denen bu kolay para kazanma işine soyunmayan kalmadı.

Babası Mert Mildon'un holdinginde üst düzey yönetici olan Alara Mildon da modaya uydu!

Parisli bir mücevher markasının yeni koleksiyon tanıtımının hosting'ini yaptı.

Hiç ihtiyaçları olmadığı için bu hosting işinden kazandıkları parayı bir hayır kurumuna bağışlasalar anlayacağım ama onu yapanı daha hiç duymadım! Bu neyin hırsıdır anlamış değilim!

