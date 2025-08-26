Trend Galeri Trend Magazin Müge Anlı ile "Güven Bana" bu akşam! Cem Ögretir ve oyuncu Gürgen Öz yarışacak!

Müge Anlı ile "Güven Bana" bu akşam! Cem Ögretir ve oyuncu Gürgen Öz yarışacak!

Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de ekrana gelen, para ödülü için karşınızdakiyle hem ortak hem rakip olacağınız "Güven Bana", bu akşam on ikinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:46
Müge Anlı ile Güven Bana bu akşam! Cem Ögretir ve oyuncu Gürgen Öz yarışacak!

Ekranların güvenilir ismi Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda başarılı sunucu ve haberci Cem Ögretir ve yetenekli oyuncu Gürgen Öz yarışacak. Sevilen ikili birbirlerine "Güven Bana" deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. İki başarılı isim arasında para mı kazanacak yoksa güven mi?

Müge Anlı ile Güven Bana bu akşam! Cem Ögretir ve oyuncu Gürgen Öz yarışacak!

YARIŞMA HAKKINDA BİLGİ:

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili… Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyecek.


Güven Bana 12. Bölümde sürpriz isimler | Video

Müge Anlı ile Güven Bana bu akşam! Cem Ögretir ve oyuncu Gürgen Öz yarışacak!

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

YARIŞMACI OLARAK KATILMAK İÇİN:

WhatsApp Başvuru Hattı +90 552 961 09 43