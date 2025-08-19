Trend
Müge Anlı ile "Güven Bana"da bu kez teknik direktör Yılmaz Vural ve oyuncu Ceyhun Fersoy oturacak
Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de ekrana gelen "Güven Bana", Salı akşamı on birinci bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. Yarışmacı koltuğunda bu kez teknik direktör Yılmaz Vural ve oyuncu Ceyhun Fersoy oturacak.
Giriş Tarihi: 19.08.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 08:40