Müge Anlı ile "Güven Bana"da bu kez teknik direktör Yılmaz Vural ve oyuncu Ceyhun Fersoy oturacak

Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de ekrana gelen "Güven Bana", Salı akşamı on birinci bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. Yarışmacı koltuğunda bu kez teknik direktör Yılmaz Vural ve oyuncu Ceyhun Fersoy oturacak.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 08:40 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 08:40
Ekranların güvenilir ismi Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda Teknik direktör ve eski futbolcu Yılmaz Vural ve yetenekli oyuncu Ceyhun Fersoy yarışacak. Sevilen ikili birbirlerine "Güven Bana" deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. İki başarılı isim arasında para mı kazanacak yoksa güven mi?

YARIŞMA HAKKINDA BİLGİ:

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili… Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyecek.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

YARIŞMACI OLARAK KATILMAK İÇİN:

WhatsApp Başvuru Hattı +90 552 961 09 43