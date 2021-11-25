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Müge Boz ile Caner Erdeniz'in kızı Vina iki yaşında! Anne-kızın mutluluk pozlarına beğeni yağmuru!

Son olarak "Akıncı" dizisiyle ekranlarda yer alan oyuncu Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile Haziran 2019'da dünyaevine girmişti. Çift, evlendikten kısa bir süre sonra ilk kızları Vina'yı kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleriyle ilgi odağı olan Müge Boz ile Caner Erdeniz, son olarak iki yaşına basan kızları Vina'nın doğum gününü kutladı. O anları sosyal medyadan paylaşan Boz, "İyi ki beni annen olarak seçtin, hayatıma girdin, ailem oldun" sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 25.11.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 11:24
Müge Boz ile Caner Erdeniz’in kızı Vina iki yaşında! Anne-kızın mutluluk pozlarına beğeni yağmuru!

Müge Boz ile Caner Erdeniz 2019 yılında evlenmiş, aynı yıl kızları Vina dünyaya gelmişti. Mutlu evlilikleri devam eden çiftin kızları, iki yaşına bastı.

Müge Boz ile Caner Erdeniz’in kızı Vina iki yaşında! Anne-kızın mutluluk pozlarına beğeni yağmuru!

"BANA İHTİYAÇ DUYDUĞUN SÜRECE HEP YANINDA OLACAĞIM"

Sosyal medya hesabından Vina ile verdiği pozları paylaşan Müge Boz da kızının yeni yaşını şu sözlerle kutladı:

Müge Boz ile Caner Erdeniz’in kızı Vina iki yaşında! Anne-kızın mutluluk pozlarına beğeni yağmuru!

"Canım minişim, bitanecik papatyam, melek suratlı karamelam. Doğum günün kutlu olsun Vina'm. İyi ki beni annen olarak seçtin, hayatıma girdin, ailem oldun. Senden o kadar çok şey öğreniyorum ki ne şanslıyım. Her anın benim için çok kıymetli bir deneyim, bana her bakışın ileri gitme sebebim. Kendi yolunda ilerlerken, bana ihtiyaç duyduğun sürece hep yanında olacağım."

Müge Boz ile Caner Erdeniz’in kızı Vina iki yaşında! Anne-kızın mutluluk pozlarına beğeni yağmuru!

Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Vina'ya "Çok mutlu ve sağlıklı yıllar geçirin huzurla, birlikte", "Çok mutlu ve sağlıklı yıllar geçirin huzurla, birlikte", "İyi ki doğdun gülen papatya" gibi iyi dileklerde bulundu.

Müge Boz ile Caner Erdeniz’in kızı Vina iki yaşında! Anne-kızın mutluluk pozlarına beğeni yağmuru!

'İKİNCİ ÇOCUK' AÇIKLAMASI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu, muhabirlerle sohbet etmişti.

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