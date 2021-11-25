Müge Boz ile Caner Erdeniz’in kızı Vina iki yaşında! Anne-kızın mutluluk pozlarına beğeni yağmuru!

"Canım minişim, bitanecik papatyam, melek suratlı karamelam. Doğum günün kutlu olsun Vina'm. İyi ki beni annen olarak seçtin, hayatıma girdin, ailem oldun. Senden o kadar çok şey öğreniyorum ki ne şanslıyım. Her anın benim için çok kıymetli bir deneyim, bana her bakışın ileri gitme sebebim. Kendi yolunda ilerlerken, bana ihtiyaç duyduğun sürece hep yanında olacağım."