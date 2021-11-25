Müge Boz ile Caner Erdeniz’in kızı Vina iki yaşında! Anne-kızın mutluluk pozlarına beğeni yağmuru!

Müge Boz ile Caner Erdeniz 2019 yılında evlenmiş, aynı yıl kızları Vina dünyaya gelmişti. Mutlu evlilikleri devam eden çiftin kızları, iki yaşına bastı.
"BANA İHTİYAÇ DUYDUĞUN SÜRECE HEP YANINDA OLACAĞIM"
Sosyal medya hesabından Vina ile verdiği pozları paylaşan Müge Boz da kızının yeni yaşını şu sözlerle kutladı:
"Canım minişim, bitanecik papatyam, melek suratlı karamelam. Doğum günün kutlu olsun Vina'm. İyi ki beni annen olarak seçtin, hayatıma girdin, ailem oldun. Senden o kadar çok şey öğreniyorum ki ne şanslıyım. Her anın benim için çok kıymetli bir deneyim, bana her bakışın ileri gitme sebebim. Kendi yolunda ilerlerken, bana ihtiyaç duyduğun sürece hep yanında olacağım."
Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Vina'ya "Çok mutlu ve sağlıklı yıllar geçirin huzurla, birlikte", "Çok mutlu ve sağlıklı yıllar geçirin huzurla, birlikte", "İyi ki doğdun gülen papatya" gibi iyi dileklerde bulundu.
'İKİNCİ ÇOCUK' AÇIKLAMASI
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu, muhabirlerle sohbet etmişti.