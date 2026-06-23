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Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon düzenlenmişti! Yeğen Şirin Gözalıcı’dan açıklama: “Ferdi Tayfur’un damadı demeyin”
Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon düzenlenmişti! Yeğen Şirin Gözalıcı’dan açıklama: “Ferdi Tayfur’un damadı demeyin”
Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın sahibi olduğu restoranda yaşanan olaylar magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Düzenlenen "yüksek hesap" operasyonunun ardından usta sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı konuya dair açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 09:16