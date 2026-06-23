Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon düzenlenmişti! Yeğen Şirin Gözalıcı’dan açıklama: “Ferdi Tayfur’un damadı demeyin”

"FERDİ TAYFUR'UN DAMADI DEMEYİN"

"Ferdi Tayfur, ülkemizin değerli sanatçılarından biri ve milyonların gönlünde yer etmiş büyük bir isimdir. Vefatından önce, hak, hukuk ve adalet anlayışı doğrultusunda gerekli yasal adımları atmıştır. Bu sürece tanıklık etmiş bir evladı olarak, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi görev biliyorum. Ferdi Tayfur ismi; emeğin, sanatın ve onurlu bir mirasın temsilidir. Hayatı boyunca tanımadıgı, görmediği ve herhangi bir bağı bulunmayan kişilerle ilgili yapılacak haberlerde, "Ferdi Tayfur'un damadı" gibi ifadelerin kullanılmasını doğru bulmadığımızı belirtir; basın kuruluşlarımızdan bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz. Ferdi Tayfur'un adı; yıllarını verdiği sanatı, emeği ve milyonların gönlündeki yeriyle anılmalıdır."