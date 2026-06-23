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Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon düzenlenmişti! Yeğen Şirin Gözalıcı’dan açıklama: “Ferdi Tayfur’un damadı demeyin”

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın sahibi olduğu restoranda yaşanan olaylar magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Düzenlenen "yüksek hesap" operasyonunun ardından usta sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı konuya dair açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 09:16
Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon düzenlenmişti! Yeğen Şirin Gözalıcı’dan açıklama: Ferdi Tayfur’un damadı demeyin

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın (31) sahibi olduğu Etiler'deki restorana 'yüksek hesap' operasyonu düzenlendi.

Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon düzenlenmişti! Yeğen Şirin Gözalıcı’dan açıklama: Ferdi Tayfur’un damadı demeyin

Arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle restorana gelen 6 erkek şikayetçi oldu.

Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon düzenlenmişti! Yeğen Şirin Gözalıcı’dan açıklama: Ferdi Tayfur’un damadı demeyin

Şikayetin ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

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Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon düzenlenmişti! Yeğen Şirin Gözalıcı’dan açıklama: Ferdi Tayfur’un damadı demeyin

İKİ KİŞİ ORGANİZE ETMİŞ
Düzenlenen operasyonla işletmedeki 5 kadınla 4 çalışan yakalandı. Yapılan araştırmalarda Burak A. ve Muhammet Aydın'ın organizasyonunu yaptığı mekana çekilen erkeklere kabarık hesap çıkarıldığı iddia edildi.

Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon düzenlenmişti! Yeğen Şirin Gözalıcı’dan açıklama: Ferdi Tayfur’un damadı demeyin

Toplam 11 şüpheli gözaltına alındı, ardından bu kişiler savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon düzenlenmişti! Yeğen Şirin Gözalıcı’dan açıklama: Ferdi Tayfur’un damadı demeyin

FERDİ TAYFUR'UN YEĞENİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından, usta sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı konuya dair resmi bir basın duyurusu yayınlayarak iddialara sert bir dille son noktayı koydu. Gözalıcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Muhammet Aydın’ın restoranına operasyon düzenlenmişti! Yeğen Şirin Gözalıcı’dan açıklama: Ferdi Tayfur’un damadı demeyin

"FERDİ TAYFUR'UN DAMADI DEMEYİN"

"Ferdi Tayfur, ülkemizin değerli sanatçılarından biri ve milyonların gönlünde yer etmiş büyük bir isimdir. Vefatından önce, hak, hukuk ve adalet anlayışı doğrultusunda gerekli yasal adımları atmıştır. Bu sürece tanıklık etmiş bir evladı olarak, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi görev biliyorum. Ferdi Tayfur ismi; emeğin, sanatın ve onurlu bir mirasın temsilidir. Hayatı boyunca tanımadıgı, görmediği ve herhangi bir bağı bulunmayan kişilerle ilgili yapılacak haberlerde, "Ferdi Tayfur'un damadı" gibi ifadelerin kullanılmasını doğru bulmadığımızı belirtir; basın kuruluşlarımızdan bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz. Ferdi Tayfur'un adı; yıllarını verdiği sanatı, emeği ve milyonların gönlündeki yeriyle anılmalıdır."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör