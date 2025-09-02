Trend
Muhteşem Yüzyıl'ın efsanesi Hürrem Sultan'dı! Meryem Uzerli'nin kızı görenleri hayran bıraktı: "Lara Jemima annesinin kopyası..."
Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolüyle akıllarda yer edinirken, kızı Lara Jemima da büyüdükçe dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen Lara'nın son hali, takipçilerini mest etti ve "Annesinin kopyası" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Giriş Tarihi: 02.09.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:36