Trend Galeri Trend Magazin Muhteşem Yüzyıl'ın efsanesi Hürrem Sultan'dı! Meryem Uzerli'nin kızı görenleri hayran bıraktı: "Lara Jemima annesinin kopyası..."

Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolüyle akıllarda yer edinirken, kızı Lara Jemima da büyüdükçe dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen Lara'nın son hali, takipçilerini mest etti ve "Annesinin kopyası" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:36
Meryem Sarah Uzerli, 12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel kentinde dünyaya geldi. Türk babası Hüseyin ve Alman annesi Ursula'nın dört çocuğu arasında en küçük olanıdır.

İki ağabeyi ve müzisyen ablası Canan ile büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili seviyesinde konuşuyor; İngilizceyi ise oldukça akıcı şekilde kullanıyor.

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de tamamlayan Uzerli, Almanya'da çeşitli yapımlarda rol aldıktan sonra, Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle gerçekleştirdi.

Hürrem Sultan karakteri için 2011 yılında yapılan seçmelerin ardından Almanya'dan özel olarak Türkiye'ye davet edilen Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'daki performansıyla izleyicilerin gönlünü fethetti.

Hürrem Sultan rolü ona sayısız ödül kazandırsa da, 2013'te yaşadığı tükenmişlik sendromu nedeniyle diziden ayrılması büyük yankı uyandırdı.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ!

Özel hayatında zorluklar yaşayan Uzerli, Türkiye'den ayrıldıktan sonra birlikte olduğu Can Ateş'in ihanetini öğrenerek ilişkisini bitirdi. Hamile olduğunu açıkladığı 2014'te ise kızı Lara Jemima dünyaya geldi.

Meryem Uzerli, 2020'de ikinci kez hamile olduğunu duyurdu ve babasının kimliğini gizli tutarak 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği kızını kucağına aldı.

Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı.

Şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi gördü.

Lara'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, pek çok takipçi "Yeni bir yıldız doğuyor" yorumunda bulundu.

Ünlü oyuncu, kızıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşarak hem anne hem de sanatçı kimliğiyle takdir toplamaya devam ediyor.

Çiftin Ali Yiğit adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.

Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk...

ANNESİ KADAR ÜNLÜ OLAN BİR DİĞER İSİM!

Türk tiyatrosunun efsane ismi Yıldız Kenter'in kızı Leyla Akçan Tepedelen'in yaşam öyküsü, annesinin gölgesinde kalmış olsa da dikkat çekici başarılarla doluydu. 29 Mart 1952'de İstanbul'da doğan Tepedelen, eğitim hayatına yurt dışında devam etti.

İngiltere'nin prestijli Cambridge Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi aldı. Ardından Türkiye'ye dönerek Bilkent Üniversitesi'nde Macaristan tarihi üzerine doktora yaptı.

İŞTE BAŞARILARIYLA AZ KONUŞULAN LEYLA KENTER!

1970'li yıllarda annesiyle birlikte kamera karşısına geçen Tepedelen, Anneler ve Kızları, Vahşi Çiçek, Fatma Bacı ve Başlık Parası gibi filmlerde rol aldı. Vahşi Çiçek filminde Cüneyt Arkın'la rol alması, onu daha da tanınır hale getirdi.

Ancak sanat kariyerini uzun süreli kılmadı; Dışişleri Bakanlığı'na katılarak diplomat olarak görev yaptı. Kenya'daki görevi sırasında meslektaşı Kenan Tepedelen ile tanışıp 1978'de evlendi.

Eşinin Gana ve Etiyopya'daki büyükelçilik görevlerinde sefîre olarak bulundu. Türkiye'ye döndüğünde Bilkent Üniversitesi'nde ders verdi. Kanserle mücadele ettiği dönemde annesini de kaybeden Tepedelen, 10 Ekim 2022'de yaşamını yitirdi. Cenazesi Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 55 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.

Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.

Bennu Yıldırımlar ile kızı Ada'nın benzerlikleri de dikkat çekiyor. Anne-kıza "Maşallah annesinin kopyası" yorumları geldi.