Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli'den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... "Kalbimi ısıttınız" "

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı. Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı.