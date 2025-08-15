Trend Galeri Trend Magazin Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli'den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... "Kalbimi ısıttınız" "

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli'den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... "Kalbimi ısıttınız" "

Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli 42 yaşına bastı. Yeni yaşını ailesi ile birlikte kutlayan Uzerli'ye yaptığı paylaşımlar üzerine takipçilerden beğeni ve yorum yağdı. İşte Meryem Uzerli'nin kıskandıran doğum günü paylaşımları...

Giriş Tarihi: 15.08.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 13:18
Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı. Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel hayatında da zorluklar yaşayan Uzerli, o dönem birlikte olduğu Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkisini noktaladı. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı dünyaya getirdi.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Meryem Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

YENİ YAŞINDA ADETA ŞÖLEN KURDU!

Projesi olduğu dönemlerde İstanbul'da yaşayan, onun dışında yaşamını Berlin'de sürdüren Uzerli, 42 yaşına bastı. Başarılı kariyeri ve güzelliği ile gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu, yeni yaşını Berlin'de süslediği evinde ailesi ile birlikte kutladı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

Meryem Uzerli, Canan Uzerli ve kızlarının da olduğu doğum günü karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Uzerli'ye takipçileri "Ailen ne güzel" "İyi ki doğdun" gibi yorumlarda bulundu.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

Uzerli, herkesin altın sarısı giydiği partide, yeni yaşına babasıyla dans ederek girdi.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

Canan Uzerli'nin kızı ve kendi kızı Lara Jamia ile eğlenceli pozlara imza atan Meryem Uzerli'nin kızını görenler bir kez daha gözlerine inanamadı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

Güzelliği ile annesiyle yarışan küçük Lara Jamia, giydiği kurdeleli altın rengi elbiseyle partinin bir diğer dikkat çeken kızı oldu.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

Öte yandan şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin geçtiğimiz günlerde büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi görmüştü.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

Lara'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, pek çok takipçi "Yeni bir yıldız doğuyor" yorumunda bulunmuştu.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

Ünlü oyuncu, kızıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşarak hem anne hem de sanatçı kimliğiyle takdir toplamaya devam ediyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk...

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

ANNESİ KADAR ÜNLÜ OLAN BİR DİĞER İSİM!

Türk tiyatrosunun efsane ismi Yıldız Kenter'in kızı Leyla Akçan Tepedelen'in yaşam öyküsü, annesinin gölgesinde kalmış olsa da dikkat çekici başarılarla doluydu. 29 Mart 1952'de İstanbul'da doğan Tepedelen, eğitim hayatına yurt dışında devam etti.

İngiltere'nin prestijli Cambridge Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi aldı. Ardından Türkiye'ye dönerek Bilkent Üniversitesi'nde Macaristan tarihi üzerine doktora yaptı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

İŞTE BAŞARILARIYLA AZ KONUŞULAN LEYLA KENTER!

1970'li yıllarda annesiyle birlikte kamera karşısına geçen Tepedelen, Anneler ve Kızları, Vahşi Çiçek, Fatma Bacı ve Başlık Parası gibi filmlerde rol aldı. Vahşi Çiçek filminde Cüneyt Arkın'la rol alması, onu daha da tanınır hale getirdi.

Ancak sanat kariyerini uzun süreli kılmadı; Dışişleri Bakanlığı'na katılarak diplomat olarak görev yaptı. Kenya'daki görevi sırasında meslektaşı Kenan Tepedelen ile tanışıp 1978'de evlendi.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

Eşinin Gana ve Etiyopya'daki büyükelçilik görevlerinde sefîre olarak bulundu. Türkiye'ye döndüğünde Bilkent Üniversitesi'nde ders verdi. Kanserle mücadele ettiği dönemde annesini de kaybeden Tepedelen, 10 Ekim 2022'de yaşamını yitirdi. Cenazesi Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli’den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... Kalbimi ısıttınız

Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 55 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.