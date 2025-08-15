Trend
Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli'den kıskandıran doğum günü paylaşımları! 42. yaşını bakın nasıl kutladı... "Kalbimi ısıttınız" "
Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli 42 yaşına bastı. Yeni yaşını ailesi ile birlikte kutlayan Uzerli'ye yaptığı paylaşımlar üzerine takipçilerden beğeni ve yorum yağdı. İşte Meryem Uzerli'nin kıskandıran doğum günü paylaşımları...
Giriş Tarihi: 15.08.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 13:18