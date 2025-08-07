Trend
Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ıydı! Meryem Uzerli'nin duyanları şaşkına çeviren o keşfedilme hikayesi bakın neymiş...
Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'nin nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz? İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Uzerli'nin o keşfedilme hikayesi...
Giriş Tarihi: 07.08.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 18:06