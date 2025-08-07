Trend Galeri Trend Magazin Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ıydı! Meryem Uzerli'nin duyanları şaşkına çeviren o keşfedilme hikayesi bakın neymiş...

Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'nin nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz? İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Uzerli'nin o keşfedilme hikayesi...

Giriş Tarihi: 07.08.2025 18:06 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 18:06
12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

BAKIN NASIL KEŞFEDİLMİŞ!

Muhteşem Yüzyıl dizisinin yapımcısı olan Timur Savcı ve senaristi Meral Okay, Hürrem Sultan rolü için 8 ay süren kapsamlı bir oyuncu seçim süreci yürüttü.

Bu süreçte, Almanya'da oyunculuk yapan Meryem Uzerli, cast direktörü Hülya Duyar tarafından keşfedildi ve Türkiye'ye getirildi.

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

Şimdilerde birçok başarılı projeye imza atan Meryem Uzerli, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

FİLMLERİ ARATMAYAN BİR DİĞER KEŞFEDİLME HİKAYESİ: MERVE BOLUĞUR

16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da Yugoslav göçmen bir anne ve İzmirli bir babanın kızı olarak dünyaya geldi.

2022 yılında Murat Dalkılıç ile dünya evine giren ünlü şarkıcı, iki yılın ardından evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.

İKİ EVLİLİĞİ DE UZUN SÜRMEDİ

Dalkılıç ile olan evliliğinden sonra DJ Mert Aydın ile de bir evlilik yaşayan ünlü oyuncu, 57 günlük bir evliliğin ardından boşanma kararı aldı.

Lisede hiç popüler olmayan, utangaç ve içe dönük biri olan Boluğur, kuzeni bir ajansta fotoğraf çekimine giderken beraber gidiyor ve şöhretin kapıları tam da orada aralanıyor.

Orada tanıştığı ajans sahibi ona kartını vererek Merve Boluğur'un şöhret kapılarını aralamış oluyor. Ajansının eviyle aynı sokakta olması sayesinde bir dönem dizilerin vazgeçilmez yıldızlarından biri haline geliyor.

Bir erkek kardeşi bulunan Boluğur, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye yerleşiyor ancak hazırlıktan kalınca eğitimine ara vererek bir sanat merkezinde tiyatro eğitimi almaya başlıyor.

Şimdilerde ekranlardan uzak yaşayan Boluğur, bir zamanlar Kıvanç Tatlıtuğ, Kadir Doğulu gibi başarılı oyuncularla birlikte projelere imza atarak ününe ün katmış, daha sonra ekranlardan uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyor.

SİZLER İÇİN ÜNLÜLERİN KEŞFEDİLME HİKAYELERİNİ DERLEDİK...

TUBA ÜNSAL

7 Aralık 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Tuba Ünsal, baba tarafından Yunanistan, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmenidir.

Daha önce 3 evlilik geçiren 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Tuba Ünsal, ilk evliliğini 2004 yılında Cem Cantaş ile yapmış ve 2 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştır. Son evliliğini 2013 yılında Mirgün Cabas ile yapan Ünsal, 2018 yılında bu evliliğini de sonlandırmıştır.

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Bu Kalp Seni Unutur Mu?" gibi Türk televizyonlarında önemli yere sahip dizilerde rol alarak, başarılı oyunculuğundan sıkça söz ettirmiştir.

Oyunculuğunun yanı sıra çarpıcı açıklamalarıyla da gündeme gelen Ünsal'ın nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz?

HAYRANI OLDUĞU GRUP HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Bir zamanlar sıradan bir lise öğrencisi olan Ünsal, Bulutsuzluk Özlemi grubunun konserine giderken o sayede bir çok kişinin dikkatini çekeceğinden haberi yoktu.

Konsere gitti, sonra da grup üyelerinden binbir heyecanla imza aldı...O sırada çekilen görüntülerle grubun Sözlerimi Geri Alamam şarkısına bir klip hazırlandı.

Genç kızın güzelliği o kadar dikkat çekiciydi ki, klip başından sonuna onun görüntülerinden oluşuyordu neredeyse.

O genç kız yıllar sonra Elite Model Look Yarışması'nda derece aldı ve gösteri dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Tek konserler hayatı değişen Ünsal daha sonra kariyer basamaklarını çeşitli dizi ve filmlerde rol alarak hızla tırmandı...

KIVANÇ TATLITUĞ

27 Ekim 1983'te Adana'da doğan Kıvanç Tatlıtuğ, Edirneli bir anne ve Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya geldi.