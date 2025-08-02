Trend Galeri Trend Magazin Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı, Aşk-ı Memnu'nun Peyker'iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: "Genç olsam 5 çocuk yapardım"

Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı, Aşk-ı Memnu'nun Peyker'iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: "Genç olsam 5 çocuk yapardım"

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Peyker karakteriyle hafızalara kazınan Fettahoğlu, Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği Mahidevran Sultan rolüyle adeta kraliyet zarafetini ekrana taşımıştı. Peki şimdi anneliğin tadını nasıl çıkardığını biliyor musunuz? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.08.2025 18:34 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 18:34
Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

Bugün hâlâ güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan oyuncu, hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

Sosyal medyada sık sık "gerçek bir kraliyet üyesi gibi" yorumları alan Fettahoğlu, yılların geçişine meydan okuyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

Ekranların zarif yıldızı Nur Fettahoğlu, kızı Elisa sayesinde annelikten aldığı keyfi dile getiren Fettahoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, "Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum" diyerek, sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını vurguladı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

GENÇ OLSAM 5 ÇOCUK YAPARDIM!

Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Fettahoğlu, gençliğinde kurduğu hayali de ilk kez paylaştı. "Genç olsam 5 çocuk yapardım."

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

"Eskiden de hep öyle istiyordum ama olmadı" sözleriyle geçmişe dair özlemini dile getiren oyuncu, çocuklara olan sevgisini de gözler önüne serdi.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER YILDIZ: SİBEL CAN!

Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

"Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu."

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıkladı.

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Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel hayatında da zorluklar yaşayan Uzerli, o dönem birlikte olduğu Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkisini noktaladı. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı dünyaya getirdi.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Meryem Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

Şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi gördü.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

Lara'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, pek çok takipçi "Yeni bir yıldız doğuyor" yorumunda bulundu.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

Ünlü oyuncu, kızıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşarak hem anne hem de sanatçı kimliğiyle takdir toplamaya devam ediyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

Çiftin Ali Yiğit adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mahidevran’ı, Aşk-ı Memnu’nun Peyker’iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: Genç olsam 5 çocuk yapardım

Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?