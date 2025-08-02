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Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı, Aşk-ı Memnu'nun Peyker'iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: "Genç olsam 5 çocuk yapardım"
Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı, Aşk-ı Memnu'nun Peyker'iydi! Nur Fettahoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor: "Genç olsam 5 çocuk yapardım"
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Peyker karakteriyle hafızalara kazınan Fettahoğlu, Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği Mahidevran Sultan rolüyle adeta kraliyet zarafetini ekrana taşımıştı. Peki şimdi anneliğin tadını nasıl çıkardığını biliyor musunuz? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.08.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 18:34