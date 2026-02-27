Trend
Galeri
Trend Magazin
Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi 23 yaşında bir doktor adayı! Güzelliğiyle mest etti!
Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi 23 yaşında bir doktor adayı! Güzelliğiyle mest etti!
Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın unutulmaz çocuk oyuncularından Melis Mutluç, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Dizide Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Mutluç, şimdi 23 yaşında bir doktor adayı. Küçük yaşta ekranlara veda eden eski çocuk yıldızın son hali mest etti.
Giriş Tarihi: 27.02.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 13:01