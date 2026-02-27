Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi 23 yaşında bir doktor adayı! Güzelliğiyle mest etti!

Başrollerini Meryem Uzerli, Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu ve Okan Yalabık'ın paylaştığı Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı döneme damga vuran ve yıllar geçse de unutulmayan yapımlar arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan fenomen dizide, Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç ise şimdi bambaşka biri.