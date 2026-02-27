Trend Galeri Trend Magazin Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi 23 yaşında bir doktor adayı! Güzelliğiyle mest etti!

Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi 23 yaşında bir doktor adayı! Güzelliğiyle mest etti!

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın unutulmaz çocuk oyuncularından Melis Mutluç, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Dizide Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Mutluç, şimdi 23 yaşında bir doktor adayı. Küçük yaşta ekranlara veda eden eski çocuk yıldızın son hali mest etti.

Giriş Tarihi: 27.02.2026 12:11 Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 13:01
Başrollerini Meryem Uzerli, Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu ve Okan Yalabık'ın paylaştığı Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı döneme damga vuran ve yıllar geçse de unutulmayan yapımlar arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan fenomen dizide, Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç ise şimdi bambaşka biri.

Ekranların küçük Mihrimah'ı olarak hafızalara kazınan Melis Mutluç, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Minik yaşta sergilediği performansla izleyicinin beğenisini kazanan Mutluç'un son hali görenleri şaşırtıyor. Küçük yıldız artık genç bir kız oldu.

Efsane dizide Mihrimah Sultan'ın küçüklüğüne hayat veren Melis Mutluç, 5 yaşında başladığı oyunculuk serüvenine eğitimi için nokta koymuş.

Melis Mutluç, 5 yaşındayken Yol Arkadaşım adlı dizi ile oyunculuğa başlamış ardından Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın küçüklüğünü canlandırmıştı.

Daha sonra Mutluç, Beren Saat ile Uğur Yücel'in rol aldığı Benim Dünyam adlı filmde Beren Saat'in küçüklüğünü oynamıştı.

Şimdilerde 23 yaşında olan Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı Melis Mutluç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi.

Öte yandan Melis Mutluç, geçtiğimiz yıl Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılmıştı. Mutluç, yarışmadan 200 bin TL ile ayrılmıştı.

PEKİ KAYRA ZABCI NE YAPIYOR?

Muhteşem Yüzyıl'ın çocuk yıldızı Kayra Zabcı şimdi güzelliğiyle nefes kesiyor.

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Mihrimah Sultan'ın kızı rolündeki Kayra Zabcı artık büyüdü.

Nurgül Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkat çeken yetenekli oyucuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören Kayra Zabcı, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine topluyor.

13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler alan Zabcı, ardından oyunculuk kariyerine hızlıca adım atmıştı.

NURGÜL YEŞİLÇAY'A BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

"Vatanım Sensin", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Aşktan Kaçılmaz" gibi birçok başarılı yapımda ve reklam filmlerinde yer alan Zabcı'nın kariyerindeki dönüm noktası ise "Muhteşem Yüzyıl" oldu.

Dizide Mihrimah Sultan'ın kızı rolüyle öne çıkan yetenekli oyuncu, "Gülperi" dizisinde ise Nurgül Yeşilçay'ın gençliğini canlandırmış ve Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkatleri çekmişti.

Genç yıldız Kayra Zabcı "Canım Annem" dizisinde Oya karakterini canlandırdı.

Kayra Zabcı'nın sosyal medya paylaşımları ilgi odağı oldu.

Küçük yaşta şöhret olan diğer isimleri sizler için derledik...

Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu.

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı.

Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla.

Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü…

İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım.

Daha bilinçli adımlar atardım" diye konuştu.

İŞTE KÜÇÜK İBO'NUN SON HALİ