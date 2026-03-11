Trend
Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki etkileyici performanslarıyla hafızalara kazınan Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, aradan geçen 15 yılın ardından bu kez bir sinema filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 11.03.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 11:26