Trend Galeri Trend Magazin Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki etkileyici performanslarıyla hafızalara kazınan Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, aradan geçen 15 yılın ardından bu kez bir sinema filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 11.03.2026 11:19 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 11:26
Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

2011-2014 yılları arasında ekranlara gelen ve dünya çapında büyük beğeni toplayan Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç ile Meryem Uzerli, 15 yıl aradan sonra ilk kez aynı projede buluşmaya hazırlanıyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

İkili, bu bez bir filmde yeniden kamera karşısına geçecek.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

Meryem Sarah Uzerli, 12 Ağustos 1983'te Türk Baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğü olarak Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya geldi.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

MERYEM UZERLİ NERELİ?

Anne tarafından Alman, baba tarafından Türk olan Uzerli, İki ağabeyi ve caz müzisyeni olan ablası Canan ile birlikte büyüdü. Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmasının yanı sıra İngilizceyi de akıcı şekilde biliyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

Hamburg'daki Schaurspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yakaladı.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

PEKİ MERYEM UZERLİ NASIL KEŞFEDİLDİ?

Muhteşem Yüzyıl dizisinin yapımcısı Timur Savcı ve senaristi Meral Okay, 'Hürrem Sultan' rolü için tam 8 ay devam eden kapsamlı bir oyuncu seçim süreci yürüttü.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

Bu esnada Almanya'da oyunculuk yapan Meryem Uzerli, cast direktörü Hülya Duyar tarafından keşfedilerek Türkiye'ye getirildi.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

Şimdilerde birçok başarılı projeye imza atan Meryem Uzerli, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

FİLMLERİ ARATMAYAN BİR DİĞER KEŞFEDİLME HİKAYESİ: KIVANÇ TATLITUĞ

27 Ekim 1983'te Adana'da doğan Kıvanç Tatlıtuğ, Edirneli bir anne ve Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya geldi.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

Beş çocuklu bir ailenin oğlu olan Tatlıtuğ, ortaöğrenimini Adana'da Yenice Özel Çağ Lisesi'nde tamamladı.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

Pastane işleten babası Erdem Tatlıtuğ'un geçirdiği ciddi bir kalp ameliyatından sonra aile ile birlikte 1997 yılında İstanbul'a yerleşti.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

BASKETBOL TUTKUNUYDU

Modellik ve oyunculuk kariyerinden önce, hayatının büyük bir bölümünü basketbol oynayarak geçiren Tatlıtuğ, Adana'da bulunduğu süre boyunca birçok basketbol kulübünde aktif rol aldı.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

Basketbol oynadığı zamanlarda Ülkerspor'dan teklif gelmesiyle 2 yıl orada oynayan, ardından 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl da Fenerbahçe'nin kulüplerinde yer alan Tatlıtuğ, son olarak yeniden Beşiktaş'a dönerek basketbol kariyerine burada devam etmeyi amaçladı.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

ÜN BASAMAKLARINI BAKIN NASIL TIRMANMIŞ…

Geçirdiği sakatlıktan sonra tutkunu olduğu basketbol kariyeri sonlanan Tatlıtuğ, annesinin bir marketin camında gördüğü mankenlik ilanı ile mankenlik kariyerine adım attı.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

Oğlunun bir fotoğrafını ajansa göndermesiyle başlayan bu serüven, Tatlıtuğ'un mesleği beğenmesi ile devam etti.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

Daha sonra birçok teklif alan Tatlıtuğ, mankenlik kariyerinde profesyonel olarak rol almaya başladı.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

GÜZELLİK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2022 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan ve birincilik elde etti.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

OYUNCULUĞA İLGİSİ KÜÇÜKLÜKTEN GELİYORMUŞ

Küçüklüğünden beri sinema ve televizyona ilgisi olduğundan, kendisine gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere bir süre oyunculuk eğitimi alarak mankenliğin yanında oyunculuk da yapmaya başladı.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

Şimdilerde başarılı oyunculuğu ile Türk televizyonlarında önemli bir yere sahip olan Tatlıtuğ, mutlu evliliği ve özel hayatı ile de adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

SİZLER İÇİN ÜNLÜLERİN KEŞFEDİLME HİKAYELERİNİ DERLEDİK...

TUBA ÜNSAL

7 Aralık 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Tuba Ünsal, baba tarafından Yunanistan, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmenidir.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

Daha önce 3 evlilik geçiren 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Tuba Ünsal, ilk evliliğini 2004 yılında Cem Cantaş ile yapmış ve 2 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştır. Son evliliğini 2013 yılında Mirgün Cabas ile yapan Ünsal, 2018 yılında bu evliliğini de sonlandırmıştır.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Bu Kalp Seni Unutur Mu?" gibi Türk televizyonlarında önemli yere sahip dizilerde rol alarak, başarılı oyunculuğundan sıkça söz ettirmiştir.

Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’den sürpriz proje! 15 yıl sonra bir araya geliyorlar!

Oyunculuğunun yanı sıra çarpıcı açıklamalarıyla da gündeme gelen Ünsal'ın nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz?