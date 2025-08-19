Trend
Galeri
Trend Magazin
Münir Özkul'un rol arkadaşı, Aile Şerefi'nin şımarık Oktay'ı ydı...Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Eriş Akman'ın son halini görenler tanıyamıyor...
Münir Özkul'un rol arkadaşı, Aile Şerefi'nin şımarık Oktay'ı ydı...Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Eriş Akman'ın son halini görenler tanıyamıyor...
Münir Özkul ile başrolünde yer aldığı Aile Şerefi filminde kötü çocuk Oktay'ı canlandıran Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Eriş Akman'ın son hali ortaya çıktı. Akman'ı görenler tanıyamıyor...
Giriş Tarihi: 19.08.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:34