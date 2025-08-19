Trend Galeri Trend Magazin Münir Özkul'un rol arkadaşı, Aile Şerefi'nin şımarık Oktay'ı ydı...Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Eriş Akman'ın son halini görenler tanıyamıyor...

Münir Özkul ile başrolünde yer aldığı Aile Şerefi filminde kötü çocuk Oktay'ı canlandıran Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Eriş Akman'ın son hali ortaya çıktı. Akman'ı görenler tanıyamıyor...

Giriş Tarihi: 19.08.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:34
Türk Sineması'nın unutulmazları arasında yer alan Aile Şerefi filminin üzerinden 48 yıl geçti.

Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi duayen oyuncuların kadrosunda yer aldığı Aile Şerefi filmi, 1976 yılında çekilmişti. Efsane kadrosuyla hafızlarda yer edinen filmin kötü kalpli adamını ise Eriş Akman canlandırıyordu.

Filmin esas oyuncularından olan Eriş Akman'ın hayat verdiği ünlü rol, hala 'unutulmaz kötü karakterler' listesinde yer almakta. Akman, Türk sinemasında oyunculuk, yapımcılık ve senaristlik gibi birçok alanda emek vermiş bir isim. Ancak aradan geçen yıllar, usta oyuncuyu neredeyse tanınmaz hale getirdi.

Türk sinemasının kült yapımlarından olan 'Aile Şerefi'nde canlandırdığı 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalarda yer edinen senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Aile Şerefi'nin şımarık zengin çocuğu Oktay yani Eriş Akman şimdilerde 77 yaşında.

İŞTE AİLE ŞEREFİ'NİN OKTAY'I ERİŞ AKMAN'IN SON HALİ...

ERİŞ AKMAN KİMDİR?

Türk sinemasında Aile Şerefi adlı filmde canlandırdığı Oktay karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Eriş Akman 1947 yılında Çanakkale İntepe Beldesi'nde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Kadıköy Maarif Koleji ve İngiltere'de Londra Mountview Theater School ile tamamlamıştır.

Günümüzde çalışmalarını Tümay Özokur Film Reklam Ajansına bağlı olarak sürdüren Eriş Akman Gazeteci, yönetmen Nisan Akman ile evlendi.

Eka Yapımevi'ni kurup reklam filmleri çekti. Eşinin yönettiği filmlerin senaryolarını yazdı. Türkiye'de çekilen bazı yabancı filmlerin yapım sorumluluklarını üstlendi. 1977 de "Aile Şerefi" adlı filmdeki rolü nedeniyle Yerli Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü" aldı.

Bugüne kadar Dünden Sonra Yarından Önce, İki Başlı Dev, Korkusuzlar, Ne De Olsa Çocuk, İstanbul 1979, Slipstream, Sahtekar, Umutsuzlar, Hem Döğüş Hem Seviş, Güllü, Farklı Boyut, Alemde Bir Gece, Adı: İnsan, Beyaz Bisiklet, Çelik Pençe, Mandalina Kabukları, Kutsal Damacana 2: İt Men, Kolpaçino, Ayakta Kal, Tek Türkiye, Kurtlar Vadisi Pusu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, gibi projelerde rol almıştır.

Aile Şerefi'nde Hasan karakterine can veren karizmatik aktör Mahmut Cevher, efsane oyunculuğuyla hafızalarda iz bırakmıştı.

Mahmut Cevher, 1949 yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğdu. Sanat hayatına 1976 yılında Ses Dergisi'nce düzenlenen yarışmada birinci seçildikten sonra, aynı yıl Orhan Aksoy yönetmenliğinde çevrilen Aile Şerefi adlı filmde bir rol üstlenerek başladı.

Mahmut Cevher, 1983 yılında yazdğı bir de senaryo (Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe) denemesi olan sanatçı, kendisi gibi oyuncu olan Yonca Cevher Yenel'in babası olan Mahmut Cevher, 70'li yıllardan günümüze kadar birçok film ve dizi de roller aldı.

Peki 76 yaşındaki sevilen oyuncunun kendisinden de ünlü kızının kim olduğunu biliyor musunuz?

İlk kez öğrenenler ve baba-kızın benzerliğini görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

MAHMUT CEVHER - YONCA CEVHER YENEL

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel

Bilal İnci - Elif İnci

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Ali Şen-Şener Şen

Şener Şen-İnci Şen

Macit Flordun-Tardu Flordun

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Halit Kut- Burak Kut

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez