Murat Cemcir ölümden dönmüştü! İşte ünlü oyuncunun son sağlık durumu...

'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerde rol alan Murat Cemcir, geçtiğimiz aylarda evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İç kanama geçirdiği anlaşılan oyuncu, hemen yoğun bakıma alınmıştı. 4 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören 49 yaşındaki Cemcir, zor günleri atlatmıştı. Taburcu edildikten sonra sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir, hastaneden çıktıktan sonra açıklama yapmıştı. 'MERHABA İKİNCİ HAYAT' 'Üç gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi...' diyen Cemcir, hastanede kendisiyle ilgilenen görevlilere ve kendisine dua eden herkese teşekkür etmişti. Oyuncu, 'Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş' demişti. İŞTE SON SAĞLIK DURUMU! Zorlu süreci geride bırakan Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında ayağa kalktığı görülen ünlü ismin genel sağlık durumunun iyi olduğu dikkat çekti. DİZİYLE GERİ DÖNÜYOR Öte yandan Murat Cemcir'den sevindiren haber gelmişti. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu, setlere dönmeye hazırlanıyor. Ünlü isim, yeni bir dizi projesiyle izleyici karşısına çıkacağının müjdesini vermişti. Yeni proje için hazırlıklara başlayan Cemcir'in formunu korumak adına düzenli yürüyüşler yaptığı ve kendini her geçen gün daha enerjik hissettiği öğrenilmişti.