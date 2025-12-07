Murat Cemcir’in sağlık durumu hakkında yeni gelişme! 5 gün boyunca yoğun bakımda kalmıştı...

'Düğün Dernek', 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerde rol alan başarılı oyuncu Murat Cemcir'den üzücü haber gelmişti. Ünlü oyuncunun iç kanama geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. YENİ GELİŞMELER YAŞANDI! Birkaç gün önce normal odaya alınan Cemcir'in sağlığıyla ilgili son olarak umut verici gelişmeler yaşandı. Tedavisi devam eden Cemcir'in gün geçtikçe toparlandığı ve yürümeye başladığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun durumu bu şekilde devam ederse pazartesi günü taburcu olması bekleniyor. NELER OLMUŞTU? Geçtiğimiz çarşamba günü evinde rahatsızlanan 49 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncunun yoğun bakımda tedavisi sürdüğü öğrenilmişti. İÇ KANAMA GEÇİRDİ Öğrenilen bilgilere göre Murat Cemcir iç kanama geçirmişti. HASTANEDEN AÇIKLAMA: YOĞUN BAKIMDAN... Oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu hastaneden açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada, Cemcir için 'Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor' ifadelerine yer vermişti. NORMAL ODAYA ALINDI! Tedaviye olumlu yanıt veren Cemcir'in yoğun bakımdan çıkarılmasının beklendiği bildirilmişti. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan ünlü oyuncunun normal odaya alındığı öğrenilmişti. DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ! Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir.' 'EVDE KANAMADAN DÜŞÜP BAYILIYOR' Öte yandan tedavisi süren Murat Cemcir'in hastaneye kaldırılmadan önce evinde yaşadığı zorlu süreç, bir canlı yayın programında detaylarıyla anlatıldı. Sunucu Ece Erken, 'Son dakika haber geldi. Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış. Ama şükür gerek kalmamış. Bağırsakta baloncuk şeklindeki yaraların azması diyorlar.' ifadelerini kullandı.