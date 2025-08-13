Trend Galeri Trend Magazin Bulutların üzerinde uçuyor! Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan Özgü Kaya'dan samimi itiraf: "Huzuru kokladığım bir dönemdeyim"

Bulutların üzerinde uçuyor! Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan Özgü Kaya'dan samimi itiraf: "Huzuru kokladığım bir dönemdeyim"

Ekranların sevilen yüzlerinden Özgü Kaya, şarkıcı Murat Dalkılıç'la yeni bir aşka yelken açtı. Çiçeği burnunda çift, şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşarken, Kaya ilişkide olmazsa olmaz üç kuralını açıkladı. Güzel oyuncu aynı zamanda "Huzuru kokladığım bir dönemdeyim" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 16:03
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Merve Boluğur'la yaşadığı boşanmanın ardından aşk hayatına hız kesmeden devam ediyor.

Yakın dönemde, ekranların sevilen oyuncularından Özgü Kaya'yla karşılaşan Dalkılıç, ikili arasında yeni bir aşk başladı.

Çiçeği burnunda çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken, magazin gündemini de merak içinde bıraktı.

OLMAZSA OLMAZLARINI SIRALADI!

Özgü Kaya, son olarak aşk hayatıyla ilgili yaptığı açıklamada, ilişkide kendisi için olmazsa olmaz üç kuralı sıraladı.

"TUTKU OLMAZSA OLMAZ BİRİSİYİM"

Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı. "Tutku olmazsa olmaz birisiyim. Benim için aşkta; heyecan, saygı ve tutku önemli.

"HUZURU KOKLADIĞIM BİR DÖNEMDEYİM"

Enerjim bir anda değişiyor, daha pozitif ve mutlu birine bürünüyorum. Huzuru kokladığım bir dönemdeyim, büyüsü bozulsun istemiyorum."

Ünlü oyuncunun açıklamasının ardından ikilinin ilişkilerinde ne denli ciddi olup olmadığı merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcılar şimdiden 'ufukta evlilik olur mu?' yorumlarında bulundu.

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç ya da doğum adıyla Sırrı Murat Dalkılıç, Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. 2008'de "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımladı. Ardından 2012'den başlayarak iki yıl aralıklarla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik albümlerini piyasaya sürdü. Bu çalışmalara dahil edilen "Bir Güzellik Yap", "Kader", "Lüzumsuz Savaş", "Bir Hayli", "Neyleyim İstanbul'u" ve "Derine" gibi şarkılarla Türkiye'de çeşitli müzik listelerine girdi.