Bulutların üzerinde uçuyor! Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan Özgü Kaya'dan samimi itiraf: "Huzuru kokladığım bir dönemdeyim"
Ekranların sevilen yüzlerinden Özgü Kaya, şarkıcı Murat Dalkılıç'la yeni bir aşka yelken açtı. Çiçeği burnunda çift, şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşarken, Kaya ilişkide olmazsa olmaz üç kuralını açıkladı. Güzel oyuncu aynı zamanda "Huzuru kokladığım bir dönemdeyim" diyerek mutluluğunu paylaştı.
Giriş Tarihi: 13.08.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 16:03