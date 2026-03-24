Murat Dalkılıç'tan 13. burun operasyonundan sonra müjdeli haber! "İki sene sonra burnum oldu"

"İKİ SENE SONRA BURNUM OLDU"

Son olarak bir dizi burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı peş peşe hikaye yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Kritik bir süreç geçirdim. İyileşme süreci gayet güzel gidiyor. Konuşmam yavaş yavaş yerine geliyor, şarkı söylemem de yavaş yavaş yerine gelince sahnelere başlayacağım. Birazcık ağır bir süreç geçirdiğim için iyileşirken de böyle dikkatli yaşamaya çalışıyorum. Çok fazla zorlamamaya çalışıyorum. Çünkü iki seneden sonra bir burnum oldu çok şükür"