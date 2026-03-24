Murat Dalkılıç'tan 13. burun operasyonundan sonra müjdeli haber! "İki sene sonra burnum oldu"

Zorlu bir sağlık sürecinden geçen Murat Dalkılıç'tan sevindiren haber geldi. 13. operasyonun ardından "İki sene sonra bir burnum oldu" diyerek son halini paylaşan ünlü şarkıcı, iyileşme sürecine dair detayları anlatırken "estetik" iddialarına da son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 24.03.2026 10:04 Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 10:07
Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Murat Dalkılıç kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor. Yıllardır müzik dünyasındaki başarısıyla öne çıkan ünlü şarkıcı, sahne performansları ve üretkenliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Ancak Dalkılıç, son dönemde müziğinden çok yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.

42 yaşındaki pop yıldızı, 2019 yılında konuk olduğu bir programda, doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelme sorunu olduğunu belirtmiş ve ilkokul yıllarından bu yana yaşadığı sağlık sorunundan bahsetmişti.

Yaşadığı bu sağlık sorunundan dolayı tam 12 kez ameliyat olan Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda sonu gelmeyen burun ameliyatlarına bir yenisinin daha ekleyerek 13. defa bıçak altına yatmıştı.

"İKİ SENE SONRA BURNUM OLDU"

Son olarak bir dizi burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı peş peşe hikaye yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Kritik bir süreç geçirdim. İyileşme süreci gayet güzel gidiyor. Konuşmam yavaş yavaş yerine geliyor, şarkı söylemem de yavaş yavaş yerine gelince sahnelere başlayacağım. Birazcık ağır bir süreç geçirdiğim için iyileşirken de böyle dikkatli yaşamaya çalışıyorum. Çok fazla zorlamamaya çalışıyorum. Çünkü iki seneden sonra bir burnum oldu çok şükür"

"ÇOCUĞUM ESTETİK DEĞİL"

"Estetik yaptırdı" haberlerine de değinen Dalkılıç sitem ederek, "Daha önce görmüş olduğunuz o protezden artık kurtulduk. 'Yanlış estetik yaptırmışsın yine olmamış' diyenlere gülerek bakıyorum. 'Çocuğum estetik değil' deyip öyle laf yetiştirmek istemiyorum. Çok şükür... Yani ayakta bir burnumuz var. Bu şu anda bizi bayağı bir mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"DOKTOR VE BENİM HATAM VAR"

Dalkılıç bu sürecin kendini nasıl etkilediğine dair de konuşarak şunları söylemişti: "Hastalık etkiliyor, kolay bir şey değil. Benimki nefes alamamaktan kaynaklanan bir şey olduğu için çok zor. İki sene oldu, uzun sürdü. Normal günlük hayatımızı etkiledi. Biraz mesleğe ara verdim. Doktor ve benim hatam var"

Murat Dalkılıç'ın yaşadığı bu süreç, magazin dünyasında erkek ünlülerin estetik ve cerrahi müdahalelere yaklaşımını da yeniden gündeme taşıdı.

Oyunculardan şarkıcılara kadar birçok ünlü erkek isim, zaman zaman yaptırdıkları müdahalelerle konuşuluyor.

Bakın o listede kimler yer alıyor…

ŞARKICI DOĞUŞ

Ünlü şarkıcının yüz hatlarındaki değişim ve daha genç bir görünüm kazandıran estetik dokunuşlar, hayranların dikkatinden kaçmadı.

Doğuş'un yaptrdığı iddia edilen botoks ve estetik müdahaleler, sadece sosyal medyada değil, magazin dünyasında da gündem yaratmış durumda.

Hayranları ve takipçileri, ünlü ismin bu radikal değişimini büyük bir merak ve ilgiyle tartışıyor.

İşte Doğuş'a sosyal medya üzernden gelen bazı tepkiler!

CENK EREN

Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'den iddialı bir açıklama gelmişti. "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Cenk Eren'in geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yüzü iyice oturmuştu.

Estetik yaptıran ünlü erkeklere 58 yaşındaki Cenk Eren de dahil olmuştu. Cenk Eren'in estetikli son halini görenler şarkıcıyı tanımakta zorlanmıştı.

Son olarak yeni yüzü ile paylaşımda bulunan Cenk Eren'e hayranlarından yorum yağdı.

Cenk Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmış. Cenk Eren adeta 20 yaş gençleşti. Değişimiyle dikkat çeken Cenk Eren'e hayranlarından beğeni yorumları gelmişti.

Ünlü şarkıcının takipçilerinden adeta yorum yağdı. Bazı takipçileri 'Cenk çok çok iyi görünüyorsun', 'Geçmiş olsun yakışıklıydın şimdi daha çok', 'Cenk muhteşem olmuşsun', 'Çok güzel olmuş. İyi ki yaptın' dedi.

Cenk Eren estetik haberini bu karesi ile duyurmuş, paylaşımına 'Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz. 9. gün teşekkürler. Not: Biraz da yeni şarkım "Sar Be" için yorum yaparsanız sevinirim' yazmıştı.

Ünlü şarkıcı son olarak kendisine yöneltilen 'neden estetik yaptırdın?' sorularına yanıt verdiği. Sopsyal medya hesabında paylaşım yapan Eren, verdiği cevapla gündem oldu.

"BÖYLE GÖRÜNMEK İÇİN..."

Eren yeni bir fotoğraf paylaşarak sorulan sorulara, "ana dediler ki "Cenk bey neden ameliyat oldunuz" Cevap veriyorum böyle görünmek için. Saygılar sevgiler." yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı Murat Kurşun, da estetikten nasibini alan ünlü erkekler arasında yer aldı.