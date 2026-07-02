Trend Galeri Trend Magazin Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in icra davasında mahkeme kararını verdi! "O araç ömür boyu onun hakkı"

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in icra davasında mahkeme kararını verdi! "O araç ömür boyu onun hakkı"

Emina Jahovic boşanma protokolündeki araba kiralama yükümlülüğüne uymayan eski eşi Sandal'ı icraya verdi. Sandal'ın karara itiraz etmesi üzerine Emina Jahovic mahkemeye açtığı iptal davasını kazandı.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 02.07.2026 06:25 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 06:26
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in icra davasında mahkeme kararını verdi! O araç ömür boyu onun hakkı

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı. İkili arasında yapılan araçla ilgili protokole göre Jahovic istediği zaman çocukları ve kendisi için araç kiralayabilecek masrafları ise Sandal karşılayacaktı.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in icra davasında mahkeme kararını verdi! O araç ömür boyu onun hakkı

Ancak Sandal'ın araç satın alması durumunda bu yükümlülük ortadan kalkacaktı.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in icra davasında mahkeme kararını verdi! O araç ömür boyu onun hakkı

PROTOKOLE UYMUYOR
Mustafa Sandal'ın tahsis ettiği aracı geri alması üzerine Emina Sandal eski eşini icraya verdi. Mustafa Sandal icraya itiraz etmesi üzerine Emina Sandal mahkemenin yolunu tutarak itirazın iptali için mahkemeye dava açtı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in icra davasında mahkeme kararını verdi! O araç ömür boyu onun hakkı

Emina Jahovic İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, Mustafa Sandal'ın boşanma protokolüne uymadığı araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini dile getirdi.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in icra davasında mahkeme kararını verdi! O araç ömür boyu onun hakkı

Kendisini araç kiralama masrafları nedeniyle icraya verdiğini duruma itiraz etmesi üzerine dava açtığını Jahovic dilekçesinde dile getirdi.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in icra davasında mahkeme kararını verdi! O araç ömür boyu onun hakkı

İTİRAZ İPTAL
Mahkeme geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in icra davasında mahkeme kararını verdi! O araç ömür boyu onun hakkı

Duruşmaya tarafları temsilen avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardından dosyada karar açıklandı.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in icra davasında mahkeme kararını verdi! O araç ömür boyu onun hakkı

Mahkeme Emina Jahovic'i haklı bularak, Sandal'ın borçlu olduğunu itirazın haksız nitelik taşıması üzerine; itirazın iptali davasını kabul etti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör