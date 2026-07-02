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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in icra davasında mahkeme kararını verdi! "O araç ömür boyu onun hakkı"
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in icra davasında mahkeme kararını verdi! "O araç ömür boyu onun hakkı"
Emina Jahovic boşanma protokolündeki araba kiralama yükümlülüğüne uymayan eski eşi Sandal'ı icraya verdi. Sandal'ın karara itiraz etmesi üzerine Emina Jahovic mahkemeye açtığı iptal davasını kazandı.
Giriş Tarihi: 02.07.2026 06:25
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 06:26