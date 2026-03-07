Trend Galeri Trend Magazin Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic paraya doymuyor! "Arabanın parasını tazminat olarak ödesin"

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic paraya doymuyor! "Arabanın parasını tazminat olarak ödesin"

Emina Jahovic ile Mustafa Sandal arasında sular durulmuyor. Boşanırken Beykoz'daki evleri satılıp 2 milyon dolar ve çocukların eğitimi için 500 bin dolar verilen Jahovic, araç kiralama ücretinin peşine düştü. Sandal'a yeni bir dava açan Jahovic, bu ücretin kendisine tazminat olarak verilmesini istedi.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 07.03.2026 06:35 Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 06:37
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic, 2018'de anlaşmalı olarak boşanmıştı.

İkili arasında yapılan boşanma protokolüne göre; çiftin Beykoz'daki evleri satılıp 2 milyon dolar Jahovic'e verilirken, 500 bin dolar da çocukların eğitimi için harcanacaktı.

Sandal eski eşine ev alacak, nafaka ödeyecek ve araç kiralayacaktı. Jahovic, Sandal'a araç kiralama protokolüne uymadığı gerekçesiyle icra davası açmıştı.

Yeniden mahkemeye başvuran Emina, bu kez araç kiralama bedelinin tazminat olarak kendisine ödenmesini talep etti.