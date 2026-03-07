Trend
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic paraya doymuyor! "Arabanın parasını tazminat olarak ödesin"
Emina Jahovic ile Mustafa Sandal arasında sular durulmuyor. Boşanırken Beykoz'daki evleri satılıp 2 milyon dolar ve çocukların eğitimi için 500 bin dolar verilen Jahovic, araç kiralama ücretinin peşine düştü. Sandal'a yeni bir dava açan Jahovic, bu ücretin kendisine tazminat olarak verilmesini istedi.
