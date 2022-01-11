Mustafa Sandal’ın sevgilisi Melis Sütşurup’dan bir garip kutlama: Belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi...

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile Haziran 2018'de boşanan, ancak eski eşiyle şimdilerde nafaka yüzünden davalık olan Mustafa Sandal, uzun süredir Melis Sütşurup ile bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyor.
Geçen aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşayan, daha sonra 'aşk yeniden' diyen ikili, şimdilerde 3 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşımak için hazırlıklara son sürat devam ediyor.
Özel hayatında aradığı mutluluğu yakalayan Mustafa Sandal, bugün 52 yaşına bastı.
Melis Sütşurup da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile kutladı.
Sosyetik güzel, şarkıcı ile anılarından kolajladığı bir video paylaşarak, "Belki benden önce birilerinin arabası vardı, belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi... 😀 Ama hepsi bizi bugünlere hazırladı Kito'm. 🙏🏻 Ben her zaman yanındayım, yüzün gülsün diye, huzurlu ol diye... İyi ki doğdun gelecekteki SOYADIM❤️" dedi.