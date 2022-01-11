Mustafa Sandal’ın sevgilisi Melis Sütşurup’dan bir garip kutlama: Belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi...

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile Haziran 2018'de boşanan, ancak eski eşiyle şimdilerde nafaka yüzünden davalık olan Mustafa Sandal , uzun süredir Melis Sütşurup ile bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyor.

Sosyetik güzel, şarkıcı ile anılarından kolajladığı bir video paylaşarak, "Belki benden önce birilerinin arabası vardı, belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi... 😀 Ama hepsi bizi bugünlere hazırladı Kito'm. 🙏🏻 Ben her zaman yanındayım, yüzün gülsün diye, huzurlu ol diye... İyi ki doğdun gelecekteki SOYADIM❤️" dedi.