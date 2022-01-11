Trend Galeri Trend Magazin Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup'dan bir garip kutlama: Belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi...

Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup'dan bir garip kutlama: Belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi...

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup aşkı doludizgin devam ediyor. Sandal, 2018 yılında Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra gönlünü Sütşurup'a kaptıran şarkıcı, bugün 52 yaşına bastı. Şimdilerde evlilik hazırlıkları son sürat devam eden Melis Sütşurup da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Sosyetik güzelin, "İyi ki doğdun gelecekteki SOYADIM" sözleri de dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 10:51
Mustafa Sandal’ın sevgilisi Melis Sütşurup’dan bir garip kutlama: Belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi...

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile Haziran 2018'de boşanan, ancak eski eşiyle şimdilerde nafaka yüzünden davalık olan Mustafa Sandal, uzun süredir Melis Sütşurup ile bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyor.

Mustafa Sandal’ın sevgilisi Melis Sütşurup’dan bir garip kutlama: Belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi...

Geçen aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşayan, daha sonra 'aşk yeniden' diyen ikili, şimdilerde 3 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşımak için hazırlıklara son sürat devam ediyor.

Mustafa Sandal’ın sevgilisi Melis Sütşurup’dan bir garip kutlama: Belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi...

Özel hayatında aradığı mutluluğu yakalayan Mustafa Sandal, bugün 52 yaşına bastı.

Mustafa Sandal’ın sevgilisi Melis Sütşurup’dan bir garip kutlama: Belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi...

Melis Sütşurup da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile kutladı.

Mustafa Sandal’ın sevgilisi Melis Sütşurup’dan bir garip kutlama: Belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi...

Sosyetik güzel, şarkıcı ile anılarından kolajladığı bir video paylaşarak, "Belki benden önce birilerinin arabası vardı, belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi... 😀 Ama hepsi bizi bugünlere hazırladı Kito'm. 🙏🏻 Ben her zaman yanındayım, yüzün gülsün diye, huzurlu ol diye... İyi ki doğdun gelecekteki SOYADIM❤️" dedi.

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