Mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Bella Hadid yaprak sarma sardı!

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabını sık kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Ünlü manken, 2024'e ait özel anlarını takipçileriyle paylaştı. MUTFAKTAKİ HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ Hadid, Osmanlı mutfağına özgü bir yemek olan yaprak sarma hazırladığı bir fotoğrafını sayfasından yayınladı. Bu paylaşım takipçiler tarafından oldukça beğenildi ve Hadid yorum yağmuruna tutuldu. İşte o anlar! İsrail karşıtı görüşleriyle bilinen Hadid, tepkiler nedeniyle marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Hadid, 'korkunç trajediyle' bağlantılı bir çalışmaya asla bilerek katılmayacağını vurgulayarak, 'Yayınlanmadan önce reklamın, 1972'deki olaylarla olan tarihsel bağlantısı hakkında hiçbir bilgim yoktu.' ifadesini kullandı. Antisemitizmle mücadele etmeyi sürdüreceğini belirten Hadid, ancak 1972 Münih Olimpiyatları'nda yaşananların 'Filistinlilerin kurtuluşuyla ilişkilendirilmemesi' gerektiğini vurguladı. Hadid, her zaman Filistinlilerin yanında duracağına dikkati çekerek, 'Filistin terörizmle eş anlamlı değil, bu reklam istemeden de olsa kim olduğumuzu yansıtmayan bir olayı öne çıkardı.' değerlendirmesinde bulundu. NE OLMUŞTU? Filistin kökenli Amerikalı model Hadid, marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından, İsrail'in resmi X hesabından yapılan paylaşım sonrasında çıkarılmıştı. Paylaşımda, Hadid antisemitizm ile suçlanmış ve şiddet çağrısında bulunan bir isim olduğu öne sürülmüştü. Spor giyim ve eşyası üreticisi Adidas'ın sözcüsü, Hadid'in, 1972 Münih Olimpiyatları'nda kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının 'üzüntü ve sıkıntıya' sebep olduğunu savunarak, özür dilemişti. Sözcü, ayakkabı reklamı nedeniyle 'trajik tarihi olaylar' ile bağlantı kurulduğunu iddia etmişti. 1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli bir örgüt, 5 Eylül günü Olimpiyat Köyü'nü basarak İsrailli sporcuları rehin almış, olay 11 İsrailli sporcunun ölümüyle sonuçlanmıştı. 'KARİYERİM DURSA BİLE FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİM' Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı: 'Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler! 2 buçuk milyon Filistinli'ye yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor. O modern zamanların Hitler'i! Eğer İsrailliler savaşmayı bırakırlarsa, barış olur. Eğer Filistinliler savaşmayı bırakırlarsa, Filistin yok olur' Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor. Hadid, günlerdir devam eden çatışmalarla ilgili sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu. Ünlü model şu sözleri kullandı: Gigi Hadid 'Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere masum canlar olan herkesle birlikte. Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim var ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor' 'Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum' diyen süper model, 'Pek çok karmaşık, kişisel ve geçerli duygu vardır, ancak her insan temel hakları, insanca muameleyi ve güvenliği hak eder; milliyeti, dini, etnik kökeni veya nerede doğduğu önemli değildir' Hadid, sözlerini, 'Sözlerimin hiçbir zaman yeterli olmayacağını ve pek çok kişinin derin yaralarını iyileştirmeyeceğini biliyorum ama her zaman masum hayatların güvenliği için dua ediyorum' diye bitirdi.