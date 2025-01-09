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Mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Bella Hadid yaprak sarma sardı!

Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündemde! Dünyaca ünlü model Bella Hadid, hesabından yaprak dolması hazırlardığı anları paylaştı!

Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:38
Mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Bella Hadid yaprak sarma sardı!

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabını sık kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Bella Hadid yaprak sarma sardı!

Ünlü manken, 2024'e ait özel anlarını takipçileriyle paylaştı.

Mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Bella Hadid yaprak sarma sardı!

MUTFAKTAKİ HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Hadid, Osmanlı mutfağına özgü bir yemek olan yaprak sarma hazırladığı bir fotoğrafını sayfasından yayınladı.

Mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Bella Hadid yaprak sarma sardı!

Bu paylaşım takipçiler tarafından oldukça beğenildi ve Hadid yorum yağmuruna tutuldu.

Mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Bella Hadid yaprak sarma sardı!

İşte o anlar!

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