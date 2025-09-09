Trend Galeri Trend Magazin Mutluluk pozları ihanet iddialarını silecek mi? Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy'a aşkını böyle ilan etti: "3. yılımız..."

Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile evliliğinin üçüncü yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı. Yaptığı paylaşım magazin gündemini de oldukça meşgul edecek gibi görünüyor. İşte o gönderi…

Giriş Tarihi: 09.09.2025 13:21 Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 13:23
Çiftin evlilik fotoğraflarından birini paylaşan Oktay, "Seni seviyorum, 3. yılımız kutlu olsun" notunu düşerken, fotoğrafın arka planında Kayahan'ın unutulmaz şarkısı "Bir Aşk Hikayesi" çalıyor. Ünlü çift, anne ve baba olmanın heyecanını yaşarken, sosyal medya üzerinden bu özel günlerini takipçileriyle paylaştı.

Son dönemde evliliklerinde kriz yaşandığı ve boşanacakları iddiaları gündeme gelmişti. Bu söylentiler, Oktay'ın oyuncu Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiaları ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un eşini takipten çıkmasıyla daha da konuşulmuştu. Ancak kısa süre sonra çift, birlikte verdikleri mutlu aile pozlarıyla bu dedikoduları yalanladı.

Ayrıca Berk Oktay hakkında manken Tuğçe Aral tarafından taciz iddiaları da ortaya atılmış, Oktay ise hukuki süreç başlattığını duyurmuştu.

Tüm bu iddialara rağmen, çift üçüncü evlilik yıl dönümlerini kutlayarak ilişkilerinde güçlü bir duruş sergiledi. Sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf ve not, takipçilerine sevgi ve aile bağlarının önemini bir kez daha hatırlattı.

İŞTE O GÖNDERİ!

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un evliliğinin üçüncü yılı, tüm tartışmalara rağmen sevgi dolu bir mesajla taçlandı ve çift, özel günlerini sevenleriyle paylaşarak mutluluklarını gözler önüne serdi.

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı.

GEÇTİĞMİZ GÜNLERDE DE MORAL TATİLİNE ÇIKTILAR!
Boşanacakları iddia edilen oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, yaşanan olayları geride bırakarak moral tatiline çıktı.

O anları sosyal medya hesabında yayınlayan Atiksoy ve Oktay'ın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gittiği görüldü.

ALDATMA İDDİALARINDA NE OLMUŞTU?

Berk Oktay'ın kendisi gibi oyuncu olan Gülsim Ali ile yakınlaştığı öne sürülmüştü.

Yıldız Çağrı Atiksoy bu söylentilerin ardından 3 yıllık eşi Berk Oktay'ı takipten çıkmıştı. Ancakçok geçmeden ünlü çiftten 'mutlu aile pozu' gelerek söylentileri yalanlamışlardı.

TACİZ İDDİASI GELMİŞTİ!

Hemen ardından ise manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti evli bir oyuncudan tacize uğradığını belirterek, söz konusu kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etmişti.

TATİLDE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ!
Berk Oktay ise hakkında çıkan haberler sonrasında hukuki bir süreç başlattığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

Yıldız Çağrı Atiksoy'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım akıllarda soru işareti bıraktı. Gönderiyi paylaştıktan kısa bir süre sonra silmesi tartışmaları alevlendirdi.

İŞTE O PAYLAŞIM!

Ünlü oyuncunun suyun içinde yalnız bir şekilde paylaştığı fotoğrafı, takipçileri arasında farklı yorumlara yol açtı. Bazı kullanıcılar paylaşımın yalnızlık vurgusu yaptığı iddiasında bulundu.

'HER ŞEY YOLUNDA' MESAJI!

Son olarak sosyal medya hesabında eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile paylaşım yapan Berk Oktay, adeta 'ilişkimizde her şey yolunda' dedi. Oktay'ın paylaşımını nazar boncuğu ile paylaşması da olanlara karşı imalı bir gönderme olarak değerlendirildi.

Geçtiğmiz günlerde programında evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayan manken ve sunucu Tuğçe Aral, o kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etti.

"FANTEZİLERİNİ YAZIYORDU"

Tuğçe Aral şu ifadelere yere verdi:
"Spor salonunda tanıştık. Sonra Instagram'dan ekleyip mesaj atmaya başladı. 1 ay boyunca yazdı. Fantezilerini yazıyordu.

Eşi hamile olduğu için açıklamadım. Çocuğa zarar gelsin istemedim. Çocuk doğunca da birkaç kere yazdı. 2 ay önce kendisini engelledim."

Bu suçlamaların ardından Berk Oktay, avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oktay açıklamada, hakkındaki asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

Müvekkilimizin kişilik haklarını ve itibarını zedeleme amacı taşıyan bu nitelikteki iddialara karşı, müvekkilimizin haklarını korumaya yönelik gerekli hukuki hazırlıkların yapıldığı hususunu saygıyla kamuoyuna duyururuz."