Trend
Galeri
Trend Magazin
Mutluluk pozları ihanet iddialarını silecek mi? Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy'a aşkını böyle ilan etti: "3. yılımız..."
Mutluluk pozları ihanet iddialarını silecek mi? Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy'a aşkını böyle ilan etti: "3. yılımız..."
Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile evliliğinin üçüncü yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı. Yaptığı paylaşım magazin gündemini de oldukça meşgul edecek gibi görünüyor. İşte o gönderi…
Giriş Tarihi: 09.09.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 13:23